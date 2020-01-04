Eski sigara paketleri "tarihe karışıyor"

MUSTAFA ÇALKAYA - Tarım ve Orman Bakanlığınca yapılan düzenleme kapsamında, yarından itibaren sigara başta olmak üzere tütün mamullerinde sadece yeni standart paketlerin satışı yapılabilecek.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, tütün mamullerinde düz ve standart paket uygulamasına 5 Aralık 2019'da geçilirken, düzenlemeyle bu tarihten itibaren eski paketlerle üretime son verildi. Firmalar tarafından piyasadaki eski tip paketler de toplanmaya başlandı.

Yarından itibaren sadece yeni standart paketlerin satışı yapılabilecek. Düz ve standart paket uygulamasıyla paketlerin renk ve grafik tasarımlarından kaynaklanan çekiciliğinin ve yanıltıcı özelliğinin ortadan kaldırılması, sağlık uyarıları mesajlarının caydırıcı etkisinin artırılması hedefleniyor.

Düzenlemeyle tütün mamulleri paketlerinin rengi, 'Pantone 448 C Mat' bitişli tek renk olacak. Marka, ayırt edici ibare ve diğer zorunlu bilgilerin yazım şekli, rengi, konumu standart hale getirildi, markanın logosu, simgesi veya diğer işaretleri kaldırıldı.