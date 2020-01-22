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  4. Eskişehir'in "en lezzetli fuarı" yarın kapılarını açıyor

Eskişehir'in "en lezzetli fuarı" yarın kapılarını açıyor

EKONOMİ HABERLERİ  | 22.01.2020 09:17 | Son Güncelleme

Eskişehir'in "en lezzetli fuarı" yarın kapılarını açıyor

ESKİŞEHİR (AA) - TÜYAP Genel Müdür Yardımcısı Server Seçer, 23-26 Ocak'ta ikincisini gerçekleştirecekleri Eskişehir Gıda Fuarı ile gastronomi turizmini hareketlendirerek kentin markalaşmasına ivme kazandırmayı amaçladıklarını söyledi.

Seçer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Eskişehir 2. Gıda Fuarı'nda görsel ve lezzet şöleninin ziyaretçileri beklediğini belirterek fuarda gurme lezzetlerin yanı sıra endüstriyel malzemeleri ile ekipmanları, mutfak ekipmanları ve toptan gıdanın yer alacağını aktardı.

Türkiye Aşçılar Federasyonu ile Eskişehir Aşçılar Derneği ve ülke genelindeki 25 şehirden gelecek aşçı derneklerini buluşturacaklarını ifade eden Seçer, şöyle konuştu:

"Afyonkarahisar fuarda onur konuğu olacak. 23-25 Ocak'ta birçok etkinlik gerçekleştirilecek. Fuarda bir panel de düzenlenecek. Kent protokolünün üyeleri yemekler yapacak. İlçelerde geleneksel yemeklerin yapımı ve sunumları gerçekleşecek. Çikolata yapım atölyesi düzenlenecek. Unutulmaya yüz tutmuş yöresel lezzetler ile modern tatların buluştuğu bir fuar olacak. İlkine 72 bin kişinin katıldığı fuarın ikincisine herkesi bekliyoruz. Eskişehir'de gastronomi turizmini hareketlendirmeyi amaçlıyoruz. Kentin markalaşmasına ivme kazandırmayı istiyoruz."

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