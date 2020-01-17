FİNANS
  4. Eskişehirli girişimci akıllı çanta üretti

Eskişehirli girişimci akıllı çanta üretti

EKONOMİ HABERLERİ  | 17.01.2020 11:46 | Son Güncelleme

ESKİŞEHİR’de çanta mağazası bulunan Aydın Yüksel, Ticaret Odası ve Anadolu Üniversitesi işbirliğindeki ‘Tech-Up Teknoloji Odaklı Hızlandırıcı Programı’ sayesinde ilk prototiplerini hazırladığı ‘akıllı çantalar’ için yatırımcı aramaya başladı.

Hakan TÜRKTAN- Caner AKSU/ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR’de çanta mağazası bulunan Aydın Yüksel, Ticaret Odası ve Anadolu Üniversitesi işbirliğindeki ‘Tech-Up Teknoloji Odaklı Hızlandırıcı Programı’ sayesinde ilk prototiplerini hazırladığı ‘akıllı çantalar’ için yatırımcı aramaya başladı. Fikri 1 dakikada bulmasına rağmen hayata geçirmek için 1,5 yıldan fazladır üzerinde çalıştıklarını ifade eden Yüksel, “Dünyada böyle akıllı bir çanta olmaması da benim çok dikkatimi çekti. Gerekli patent başvurularını yaparak ilk prototiplerini hazırladık” dedi.
Eskişehir’de 12 yıldır çanta mağazası bulunan Aydın Yüksel, kendisini ziyarete gelen kadın arkadaşının akıllı saatinden etkilenerek bunu çantaya uyarladı. Eskişehir Ticaret Odası ve Anadolu Üniversitesi işbirliğindeki ‘Tech-Up Teknoloji Odaklı Hızlandırıcı Programı’ girişimcilik eğitimlerine katılan Yüksel, yaklaşık 1,5 yılda üzerinde 7,5 inç ekranı olan ‘Powerbag Akılı Çanta’ üretti. Gerekli patent başvurularını yaparak ilk prototiplerini hazırladığı çantaları için yatırımcı desteği arayan fikir sahibi ve firmanın kurucusu Aydın Yüksel, sermaye gruplarının karşısına çıkmaya hazırlanıyor.
PROJEYİ HAYATA GEÇİRMEK 1,5 YIL SÜRDÜ
Sosyal hayattaki bazı problemleri çözmek için yola çıktıklarını anlatan Aydın Yüksel, akıllı çanta fikrinin aklında 1 dakika şekillendiğini ancak hayata geçirilmesinin 1,5 yıl sürdüğünü söyledi. Mağazasına gelen bir kadın arkadaşının anlattıklarından etkilenerek böyle bir proje hazırladığını kaydeden Yüksel, “Mağazamıza ziyarete gelen bir arkadaşım kolundaki akıllı saati gösterdi. Ben telefonla aradığımda ismim görünüyordu. Ne gerek olduğunu sordum, arkadaşımda büyük kolaylık olduğunu ve telefonu çıkarmadan arayanı gördüğünü söyledi. Bende bunun üzerine kadınların yaşadığı bir problem olarak gördüm. Eskişehir’de 12 yıldır çanta satışı yapıyoruz. Kadınlar telefonlarını çantalarında taşıdığı için, telefon çaldığında yaşadığı telaş aklıma geldi. Dünyada böyle akıllı bir çanta olmaması da benim çok dikkatimi çekti. Gerekli patent başvurularını yaparak ilk prototiplerini hazırladık” dedi.
Akıllı çanta projesine Eskişehir Ticaret Odası ve Anadolu Üniversitesi’nin de büyük destek verdiğini belirten Yüksel, ‘Tech-Up Teknoloji Odaklı Hızlandırıcı Programı’ girişimcilik eğitimlerine katılarak 3,5 aylık bir süreçten geçtiklerini ifade ederek, “Ticaretle uğraşıyoruz ama işin içine teknoloji girince bizi aştığını fark ettik. Anadolu Üniversitesi’nin bu programı sayesinde inanılmaz bir destek aldık. Yazılım ve donanım gibi konuları üniversite işbirliği sayesinde bulduk ve hayata geçirdik. Çantanın içerisinde bir güç kaynağı var. Telefon çanta içerisindeyken kayıp çağrı ve iletiler için üzerinde multimedya bir ekran geliştirdik. Telefona gelen tüm sosyal medya dahil iletiler, anlık olarak ekranda görünüyor. Güç kaynağı sayesinde de ortalama bir telefonu 3-4 defa tam olarak şarj ediyor. Çantamızda kişiselleştirilebilir bir ekranı var. Cep telefonuna bağlı olan çantadan uzaklaştığınızda size uyarı veren bir çanta. Şu anda sermaye gruplarının karşısına çıkıp fon toplamayı hedefliyoruz” diye konuştu.
Anadolu Üniversitesi’nin ‘Tech-Up Teknoloji Odaklı Hızlandırıcı Programı’ girişimcilik merkezinde çantaların ilk prototiplerini görerek inceleyen İrem Göksu, çok başarılı bir tasarım olduğunu söyledi. Günde 3-4 defa cep telefonunu şarj eden ve gelen iletileri göremediği için akıllı saat kullandığını ifade eden Göksu, “Çanta çok güzel ve başarılı. Çantamda olan telefonda sesini duyamadığım, iletileri göremediğim için akıllı saat almıştım. Bunları yapıyor bir de telefonu şarj ediyor. Gün içerisinde telefonumu 3-4 kez şarj eden biriyim, çok mantıklı ve başarılı buldum. İletileri hemen görmem, çantanın da titreşime sahip olması çok güzel” dedi.

FOTOĞRAFLI

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERSistem değişti! Tekil oy toplama dönemi bittiSistem değişti! Tekil oy toplama dönemi bitti
2 bin üniversite öğrencisine kültür sanat kartı hediyesi2 bin üniversite öğrencisine kültür sanat kartı hediyesi
Herkese Kitap Vakfı “Okuduğum Kitaplar Defteri”ni tanıttıHerkese Kitap Vakfı “Okuduğum Kitaplar Defteri”ni tanıttı
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Sıcaklıklar düşüyor, kar ve sağanak yağmur geliyor

Sıcaklıklar düşüyor, kar ve sağanak yağmur geliyor

Seçime girebilecek partiler açıklandı! Gelecek Partisi...

Seçime girebilecek partiler açıklandı! Gelecek Partisi...

İş yerinde bunu yapan yandı! Yargıtay'dan emsal karar

İş yerinde bunu yapan yandı! Yargıtay'dan emsal karar

Tayin ile yer değişikliğinde yeni düzenleme

Tayin ile yer değişikliğinde yeni düzenleme

Ödemeler bugün hesaplarda

Ödemeler bugün hesaplarda

İBB faytoncuları işe alacak, İSPARK'ta çalışacaklar

İBB faytoncuları işe alacak, İSPARK'ta çalışacaklar

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Doğal gaz faturasında yüzde 20 tasarruf sağlamak mümkün! İşte o yöntemler

Doğal gaz faturasında yüzde 20 tasarruf sağlamak mümkün! İşte o yöntemler

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Altına yatırım yapacaklar dikkat! Uzmanından altın fiyatları yorumu

Altına yatırım yapacaklar dikkat! Uzmanından altın fiyatları yorumu

Ev hanımlarına emeklilik yolu açılıyor! Ev hanımlarına emeklilik 2020 yasası TBMM'de

Ev hanımlarına emeklilik yolu açılıyor! Ev hanımlarına emeklilik 2020 yasası TBMM'de

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Rapor: Küresel iflaslar 2020 yılında yüzde 6.0 artacak

Rapor: Küresel iflaslar 2020 yılında yüzde 6.0 artacak

YASAD seçiminde yeni Başkan Gönül Kamalı oldu

YASAD seçiminde yeni Başkan Gönül Kamalı oldu

2 bin üniversite öğrencisine kültür sanat kartı hediyesi

2 bin üniversite öğrencisine kültür sanat kartı hediyesi

Herkese Kitap Vakfı “Okuduğum Kitaplar Defteri”ni tanıttı

Herkese Kitap Vakfı “Okuduğum Kitaplar Defteri”ni tanıttı

Sivas’ta havaların soğumasıyla hastalıklara şifa olan sakatata vatandaşların talebi arttı

Havalar soğudu ona talep arttı

’Hijyen Sağlıktır’ projesi 26 farklı kırsal bölgedeki 2 bin kadına ulaştı

’Hijyen Sağlıktır’ projesi 26 farklı kırsal bölgedeki 2 bin kadına ulaştı

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.