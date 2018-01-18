FİNANS

Esnaf için vergi dairesi tarihe karışıyor

18 Ocak 2018 09:37

Maliye Bakanlığı, esnaf ve sanatkarın işini kolaylaştıracak. Mükellefler vergi dairesine gitmeden bütün işlemlerini elektronik ortamda yürütebilecek.

Esnaf için vergi dairesi tarihe karışıyor
Yüz binlerce esnaf ve sanatkarı ilgilendiren önemli bir düzenleme hayata geçiyor. Maliye Bakanlığı, e-devlet uygulamalarında yeni dönemin öncüsü sayılabilecek bir sistemi başlatıyor.
 
Mükellefler vergi dairesine gitmeden bütün işlemlerini elektronik ortamda yürütebilecek. Söz konusu düzenleme hayata geçtiğinde kamu hizmeti alan esnafın, fiziksel olarak ilgili kuruma gitmesine gerek kalmayacak ve böylece sıra beklemesi gerekmeyecek. e-devlet sistemi sayesinde yazılım kontrolleri ile insan kaynaklı hatalar da en aza indirilebilecek, hata olsa bile tespiti ve telafisi daha kolay ve hızlı olacak. İş ve işlemlerde oluşabilecek her türlü suistimal ihtimali de asgari seviyeye indirilecek.
 
 
Maliye Bakanı Naci Ağbal, geçtiğimiz günlerde, "Artık hiçbir işlem için vergi dairesine gitmeyeceksiniz. Bütün iş ve işlemlerinizi internet ortamında yapabileceksiniz. Vergi dairelerine gidip kağıt ortamında iş yapmak, vergi dairelerinden yazı almak devrini kapatıyoruz" demişti.

 

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Okuyucu Yorumları5 yorum
  • 94 Oy
    esnaf gitmiyor ki zaten muhasebeci elemanları gidiyor
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  • 73 Oy
    Gerçekten de büyük kolaylık, büyük bir hizmet. Desenize bundan böyle İlk defa esnaflar üzerinde denenecek olan ve Başta vergi borçları olmak üzere diğer tüm borçlar internet üzerinden insanlara yazılıp çizilip gönderilecek. Sonra çoğu bazı esnaf başta olmak üzere çoğu vatandaşında bundan haberi olmayacak. Kısaca e-devlet üzerinden yaz vatandaşa gitsin baksın, gereğini yapsın yoksa çak gitsin... Sonrada ver mehteri ver mehteri...
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  • 5 Oy
    @m_fevzi en azından esnafada bişey yapıldı bunada şükretmek lazım :))))
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  • 4 Oy
    o zaman vergi dairesindeki elemanları azaltın boş oturup bedavadan para almasınlar
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  • 2 Oy
    bu ülkede vergi uygulamalrını internet vergi dairesi işlemlerini e-uygulamaları kullanabilen sadece ve sadece muhasebecilerdir. vergi dairesi memurları dahi bu uygulamaları kullanmakta ve bilgi sahibi olmakta yetersizdir. maliye bakanlığının asıl yaptığı kolaylık esnaf için değil yetersiz vergi elemanlarının hatalarını minimize etmektir. hangi esnaf internet vergi dairesi uygulamalarını kullanıyor merak ediyorum. esnaf vergi borcum nekadar diye muhasebecisini arıyor. şifresini kullanamıyor bile.
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