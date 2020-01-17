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  4. Esnaf Maslak CEO’su Atilla Bingöl: "Yiyecek içecek sektörüne ilgi artıyor"

Esnaf Maslak CEO’su Atilla Bingöl: "Yiyecek içecek sektörüne ilgi artıyor"

EKONOMİ HABERLERİ  | 17.01.2020 10:02 | Son Güncelleme

Esnaf Maslak CEO’su Atilla Bingöl, yiyecek içecek sektörüne ilginin arttığını belirterek, "Biz de yatırımlarımıza hızla devam ediyoruz." dedi.AVM’lerin ve yaşam yerlerinin sayıları gün geçtikçe artıyor.

Esnaf Maslak CEO’su Atilla Bingöl: "Yiyecek içecek sektörüne ilgi artıyor"

Esnaf Maslak CEO’su Atilla Bingöl, yiyecek içecek sektörüne ilginin arttığını belirterek, "Biz de yatırımlarımıza hızla devam ediyoruz." dedi.

AVM’lerin ve yaşam yerlerinin sayıları gün geçtikçe artıyor. Buna bağlı Türkiye’de yeme içme sektörü zincir markaların ve büyük kurumsal şirketlerin yatırım yaptığı bir sektör haline geldiği belirtiliyor. Esnaf Maslak CEO’su Atilla Bingöl, yiyecek içecek sektörüne ilginin arttığını ve kendilerinin de yatırımlarının hızla devam ettiğini söyledi.
Atilla Bingöl, yaptığı açıklamada son 15 yılda internet, bilgisayar ve cep telefonu teknolojilerinin gelişmesinin ardından insanların bir mekanda sabit olma ihtiyacının ortadan kalktığını ve bunun neticesinde zamanlarını bu mekânlarda geçirmeye başladığını belirterek: "Örnek verecek olursak, 15 yıl önce Türkiye’de sadece birkaç uluslararası kahve markası şubesi varken, şimdi binlerce şube var. Aynı şekilde yemek sektörüne baktığımızda, 10 yıl önce belki 1-2 tane şubesi olan mekânların bugün 50-100 civarında şubeleri olduğunu görüyoruz. Büyük yatırımcılar ilgi gösterdikçe sektörün kalitesi artmaya başladı." dedi.

"Sektöre 3,5 milyon euro yatırım yapıyoruz"
Atilla Bingöl sözlerine şöyle devam etti: "Esnaf Maslak ve Esnaf Alaçatı olarak Türkiye’nin en bilinir markaları arasında yer aldık. 2020 yazında bünyemize hem Bodrum’u hem de Mykonos’u ekleyeceğiz. Mykonos’taki hedefimiz öncelikle ülkemizi, mezelerimizi ve Türk lezzetlerimizi eğlence eşliği ile yurtdışında tanıtmaktır. Sonra da ’Türk usulü eğlence nasıl olur’ onu da göstermektir. Mykonos’ta yapılacak tüm yatırımın ülkemize katkısı büyük olacaktır. Sonuçta firmamızın merkezi Türkiye’dir. Yüzde 100 Türk sermayesiyiz. Bu markayı yüzde 100 Türk olarak dünyaya tanıtmak bize her şeyden daha çok gurur veriyor. İstanbul’da günlük ziyaretçi sayımız 300 kişidir. Alaçatı’da, Bodrum ve Mykonos ile birlikte bu yaz hedefimiz bin 500 kişi olacak. Toplamda 3,5 milyon euroluk yatırım yapıyoruz."

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