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  4. Esnaf ve sanatkar sayısı arttı

Esnaf ve sanatkar sayısı arttı

EKONOMİ HABERLERİ  | 06.01.2020 11:17 | Son Güncelleme

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken: - "Esnaf ve sanatkar sayısı 2019'da bir önceki yıla göre 37 bin 988 arttı ve 1 milyon 791 bin 201 oldu"

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, esnaf ve sanatkar sayısının 2019'da bir önceki yıla göre 37 bin 988 arttığını ve 1 milyon 791 bin 201 olduğunu bildirdi.

Palandöken, yazılı açıklamasında, 2019'un esnaf ve sanatkar sayısı ile iş yeri açılışlarına ilişkin bilgiler verdi.

Esnaf ve sanatkar sayısının 2019 sonu itibarıyla 1 milyon 791 bin 201 olduğunu vurgulayan Palandöken, "Esnaf ve sanatkar sayısı 2019'da bir önceki yıla göre 37 bin 988 artarken bu esnaf ve sanatkarlarımıza ait iş yeri sayısı da bir önceki yıla göre 40 bin 809 artış gösterdi." ifadesini kullandı.

Palandöken, Esnaf ve Sanatkarlar Sicil Gazetesi'nde yayımlanan ilanlara göre, 2019'da 238 bin 416 iş yeri açıldığının bilgisini paylaşarak, bir önceki yıla göre iş yeri açılışlarının yüzde 3,9 arttığını anlattı.

İş yeri kapanışları hakkında da bilgi veren Palandöken, şunları kaydetti:

"Geçen yıl 114 bin 977 iş yeri de kapandı. İş yeri kapanışları bir önceki yıla göre yüzde 8,2 arttı. En fazla iş yeri açılan ve kapanan illerin başında İstanbul geliyor. 2019 boyunca iş yeri açılışının en fazla olduğu iller 27 bin 761 ile İstanbul, 15 bin 253 ile İzmir, 13 bin 643 ile Ankara, 12 bin 130 ile Antalya ve 9 bin 634 ile Bursa oldu. İş yeri açılışının en az olduğu il ise 126 ile Ardahan olarak gerçekleşti. İş yeri kapanışının en fazla olduğu iller, 9 bin 414 ile İstanbul, 7 bin 187 ile İzmir, 5 bin 851 ile Antalya ve 4 bin 897 ile Mersin oldu. İş yeri kapanışının en az olduğu il ise 95 ile Kilis oldu."

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esnaf ve sanatkar sayısı TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken

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