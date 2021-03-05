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Esnaf zor durumda: Ambalaj fiyatları neredeyse iki katına çıktı!

EKONOMİ HABERLERİ  | 05.03.2021 10:17 | Son Güncelleme

Salgından dolayı hammadde fiyatları birçok üründe ambalaj fiyatlarının da artmasına neden oldu. Koronavirüsten dolayı zor zamanlar geçiren esnaflar, son 6 ayda ambalaj fiyatlarının yüzde 40 artmasından şikayetçi.

Esnaf zor durumda: Ambalaj fiyatları neredeyse iki katına çıktı!

Koronavirüs salgınından dolayı dünyada artan hammadde fiyatları pek çok üründe ambalaj fiyatlarının da yükselmesine neden oluyor. Bursa’da ambalajı çok fazla kullanan esnaf, artan fiyatları ürünlerine zam olarak yansıtmamak için direniyor. Özellikle tavuk satışı yaparken köpük tabak ve ürünü sarmak için folyo ile kağıt ve poşet kullanan esnaf, artan ambalaj fiyatlarının bellerini büktüğünü belirtiyor. Esnaf, ambalaja 6 ayda gelen zammı sattıkları ürünlere yansıtmamak için uğraşıyor. Bir çok ürününü ambalajlayarak satan esnaf fiyatların düşmesini dört gözle bekliyor.

ambalaj fiyatları

AMBALAJ FİYATLARI YÜZDE 40 ARTTI

Uzun yıllardır çarşıda esnaflık yapan Akif Kurt, "Uzun yıllardır tavuk satışı yapıyorum. Tavuk satışı yaparken çok sayıda ambalaj malzemesi kullanıyorum. Kullandığım köpük tabak, streç film, kağıt ve poşetlere son 6 ayda yüzde 25 ila 40 arasında zam geldi. Ambalaj ürünlerine zam gelince biz de zam yapmak mecburiyetinde kalıyoruz. Biz zam yapmaktan değil indirim yapmaktan yanayız. Ambalaj fiyatları düşerse biz de, vatandaş da rahatlar" dedi.

ambalaj fiyatları

Esnaf Enver Koç ise, "Sattığımız her üründe ambalaj malzemesi kullanıyoruz. Aldığımız malzemeler yüzde 40 oranında zamlandı. Bu da bizi zorluyor, ambalaj fiyatlarının düşmesini bekliyoruz" şeklinde konuştu.

ambalaj fiyatları

İHA

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