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Esnafın borcu erteleniyor mu? Halkbank kredileri 18 ay taksitle nasıl yapılandırılacak?

EKONOMİ HABERLERİ  | 20.03.2021 10:48 | Son Güncelleme

Koronavirüs salgınından dolayı borcunu ödeyemeyen esnaf için yeniden yapılandırma geldi. Esnafların anapara borçlarına 18 ay taksitlendirme yapılacak. Kalan taksitler de faizsiz 6 ay boyunca ötenelebilecek. 100 bini aşkın esnafın başvuruda bulunduğu belirtiliyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından dolayı gelirleri azalan ve borcunu ödemekte güçlük çeken esnafa yeni bir kolaylık daha getirildi.

Esnafın borcu erteleniyor mu?

Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliği (TESKOMB) kefaleti ile Halk Bankası'ndan kullandırılan kredilerde daha önce borcu yapılandırılan fakat ödeyemeyen ya da yapılandırmadan yararlanamayanlara erteleme geldi.
İşte son dakika kararı ve faizsiz çözüm imkanının ayrıntıları:

FAİZ YÜZDE 4'TE KALDI

FAİZ YÜZDE 4'TE KALDI
Kredi borç yapılandırmasında, TESKOMB'un alacağı gecikme faizlerinden vazgeçilerek, anapara borçlarına 18 ay taksitlendirme imkânı sunulacak.
Yeni yapılandırmayla daha önce borçları yapılandırılan ve taksitleri devam edenlerin de kalan taksitleri faizsiz 6 ay süreyle ötelendi.
SABAH'ın soruların yanıtlayan TESKOMB Başkanı Abdülkadir Akgül, kredi faiz oranının değişmediğini ve yüzde 4-4.5 arasında aynı kaldığını belirterek, "Esnafımızın aldığı kredilerde üç taksidini ödeyemeyenler bu fırsattan yararlanamıyor.
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Okuyucu Yorumları 2 yorum
insanları iyice borçlandırın faiz lobisine destek verenlere oy verin sonrada biz müslümanız deyin
Alla Allah halâ esnaf kalmışmı?
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