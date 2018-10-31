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Et fiyatı artınca, kulak ve memeye talep arttı

EKONOMİ HABERLERİ  | 31.10.2018 12:17 | Son Güncelleme

Adana'a Kasaplar Çarşısı esnafı, alım gücü düşük olan vatandaşların artan et fiyatları nedeniyle, kilosu 5 lira olan koyun kulağı ve kilosu 2,5 lira olan inek memesine yoğun talep gösterdiğini söyledi.

Et fiyatı artınca, kulak ve memeye talep arttı

Çarşı esnaflarından Rıdvan Ökmen, et ve tavuk fiyatlarının pahalı olması nedeniyle vatandaşların alternatif olarak sakatatlara yöneldiğini belirterek, "İnek memesi sütlük olduğu için kalsiyum ve mineral kaynağıdır. Kavurması, kebabı olur. Vatandaşlar artık hesaplı olan dalak, beyaz ciğer ve benzeri sakatatlara yöneliyor. Et yerine bunları yiyorlar. Şu an kemikli kuzu but, kilosu 37 TL. Kuzu kaburga, gerdan 35 TL. Kemiksiz kuşbaşının da kilosunu 42 TL’ye veriyoruz. Tavuk bile pahalı” dedi.

'LEZZETİNİ BİLMEYENLER SURATINI EKŞİTİYOR'

Kasap Kadir Çelik ise pek çok ürün kalemine zam yapılırken, koyun kulağının ve inek memesinin ucuza satıldığını aktararak şunları söyledi:

"Dar gelirli vatandaşlar özellikle koyun kulağına aşırı rağbet gösteriyor. Lezzetini bilenler vazgeçemiyor, ama bilmeyenler suratını ekşiterek bakıyor. Kulağın yanı sıra insanlar genelde kilosu 25 TL’den kuzu böbreği tercih eder, ama kilosu 10 TL’den satılan dana böbreği de oldukça ilgi görüyor."

Emekli Mehmet Yılmaz da et fiyatlarının yüksek olduğuna vurgu yaparak, aldığı bin 600 TL maaşla zor geçindiğini belirterek, "Bana kalsa senede 1 defa et yemem, ama çocuklar çalışıyor, getiriyor" diye konuştu. KAYNAK:DHA

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Anahtar Kelimeler:
Adana kasap inek memesi koyun kulağı

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
gerçek adanalı et yemese dahi bunları yemez dişi hayvanın memesini bırak dişi hayvanın etini de yemez çünkü günahtır
ne yapalım bizde bundan böyle kulak ve memeyle beslenelim
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