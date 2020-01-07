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  4. 'Et fiyatları çok yükselecek' uyarısı

'Et fiyatları çok yükselecek' uyarısı

EKONOMİ HABERLERİ  | 07.01.2020 15:08 | Son Güncelleme

Fatsa Kasaplar ve Celepler Derneği Başkanı Mehmet Şükrü Gülmez, 2020 yılında et fiyatlarının çok yükseleceğini ve yine ithal ete mahkûm olacaklarını düşündüğünü söyledi.

'Et fiyatları çok yükselecek' uyarısı

Şükrü Gülmez yaptığı açıklamada, “2019 yılında et fiyatları çok yükselmedi ancak yem fiyatları neredeyse iki katının üzerine çıktı. Geçen yıl hayvancılıkla uğraşanların sayısı yüzde 60 ise bu yıl yüzde 30’lara kadar geriledi. Saman fiyatları çok yükseldi bu nedenle hayvancılıkla uğraşan insan sayısı azaldı” dedi.

Başkan Gülmez, “2020 yılında et fiyatlarının çok yükseleceğini ve yine ithal ete mahkûm olacağımızı düşünüyorum. Ancak bu çare değil bu konuda yapılması gereken yeme destek vermektir. Çünkü yem masrafı çok olunca hayvancılıkla uğraşan insanlar zarar ediyor eğer yem desteği verilirse ancak kara geçilebilir. Tarımın yanında insanlarımız hayvancılıkla da uğraşıp ek bir geçim kaynağı ortaya çıksın diye dernek olarak çaba harcıyoruz ancak yem fiyatları bize engel oluyor. Bir de bu yem konusunun nakliye boyutu var. Yeme verdiğimiz para kadar nakliyeye de para harcıyoruz bu da hayvancılığın belini büküyor” diye konuştu.

Gülmez, “Yeni mezbahanın açılması hem Fatsa hem de Ordu için büyük bir fayda sağlayacak. Mesela İç Anadolu Bölgesi'nde gittiğimiz illerde ortak büyük bir pazarla karşılaşıyoruz. Fatsa Ordu’nun orta noktasında olduğu için bu mezbahayı Fatsa’da yaptılar. Tüm ilçelerin ve Ordu merkezin tüm mezbahaları birleştirip ortak bir pazar oluşturulması bölgemiz için çok faydalı olacaktır. Mezbaha için 20 milyona yakın masraf yapıldı. Bu konuda devletimize çok teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

KAYNAK:AA

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Anahtar Kelimeler:
et fiyatları 2020 yılı

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