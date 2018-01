Et kesimi azalınca kokoreç karaborsaya düştü



Et fiyatlarındaki artışı önlemek için karkas et ithalatının başlamasının ardından, sakatat sıkıntısı başgösterdi. Canlı hayvan girişi olmaması ve ülke içindeki kesimin azalması nedeniyle kasaplar, lokantalar ve tüketiciler, “Sakatat bulamıyoruz” diyerek isyan etti.



Bir zamanlar kenara atılan sakatat, son dönemde ‘karaborsa’ya düştü. Hem kasaplar hem tüketiciler hem de lokanta sahipleri ciğer, dalak, kelle, ayak, dil, işkembe bulamamaktan dertli. Habertürk'ten Mesut Han'ın haberine göre esnaf, etin ‘karkas’ olarak ithalatı ve sakatatın gelmemesi, iç piyasada da yeterli hayvan kesimi yapılmamasından kaynaklanan sorunun çözümü için yetkililerden yardım bekliyor.



‘2 YILDIR KESİM YAPILMIYOR’





İstanbul İşkembe Çorbacıları ve Sakatatçılar Kokoreççiler ve Tavuk Satıcıları Esnaf Odası Başkanı Fevzi Uluceviz ise “Ülkemizde son 2 yıldır neredeyse hayvan kesimi yapılmıyor. Hayvanlar ithal olarak geldiğinden sakatat olarak tabir ettiğimiz hayvanın ciğeri, böbreği, dalağı, kuyruk yağı ve kellesi gelmiyor. 2010 yılından itibaren sakatatı kasapların haricinde marketlerin de satmaya başlaması fiyat dengesini değiştirmeye başladı. Normal koşullarda etin üçte biri oranında olan sakatat fiyatları da bu tarihten itibaren yükseldi. Özellikle son 2 yıldır artık adeta karaborsa oldu, mal bulmakta zorlanır hale gelindi. 20 milyon nüfuslu İstanbul’da sadece Pendik-Kurtköy mezbahasında kesim yapılıyor. Karkas ithali öncesinde günlük ortalama 600 hayvanın kesildiği mezbahada şimdi günde 140 hayvan kesiliyor. Bunların sakatatı sadece İstanbul’un bir semtine yetmez” diye konuştu.



Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’na yaklaşık 2 bin dilekçe verdiklerini belirten Uluceviz, kendilerine de ithalat konusunda yeterlilik belgesi verilmesini istedi. Uluceviz, “Bugün cevap verilse bile bu sıkıntı nisan ayına kadar gidecektir. Canlı hayvan gelir, burada kesilir; aksi takdirde çözüm bulamayız” dedi.



‘SAKATAT’TA 5 YILDA YÜZDE 86 ARTIŞ



TÜİK’in dün açıkladığı verilere göre, sakatat fiyatları 5 yılda yüzde 86 artış gösterdi. Aralık 2012’de 17.65 TL olan sakatat fiyatları, Aralık 2017’de 32.87 TL’ye yükseldi. Fiyat artışları vatandaşları kokorece yöneltti. Talep artınca küçükbaş hayvan sakatatından elde edilen kokorecin fiyatı da fırladı. Canlı hayvan kesiminin azalmasının da kokoreç fiyatlarını artıran diğer bir etken olduğu kaydedildi.



‘ÇÖZÜM CANLI HAYVAN İTHALATI’



Tava ciğeriyle ünlü Edirne’de kasaplar satacak sakatat bulamadıklarından yakınırken, Tahtakale Çarşısı’nda ürünlere en az yüzde 30 zam geldi. Kelle paça çorbası da gelen yüzde 30’luk zammın ardından en ucuz 10 TL’ye içiliyor. Her gün yaklaşık 1 ton ciğerin geldiği Edirne’de dana ciğerin kilosunun 25 TL’den 33 TL’ye, kuzu takımının (ciğer) 20 TL’den 35 TL’ye çıktığını söyleyen kasap Ömer Doğan, “Müdahale edilmezse sıkıntı artacak. Çözüm olarak karkas et yerine yapılacaksa eğer canlı hayvan ithalatının yapılması gerekiyor” dedi.