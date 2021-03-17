Ethereum ve Bitcoin ne kadar? 17 Mart Bitcoin ve Ethereum kripto para piyasası

Ethereum’da ise 17 Mart itibariyle bir düşüş gözlemleniyor. Ethereum, dolar bazında haftalık olarak %5,07 düşüş yaşarken, TL bazında ise %6,57 oranında düşüş yaşadı. Kripto para piyasasında 17 Mart Çarşamba itibariyle Bitcoin’de ve Ethereum’da düşüş yaşandı.
Güne $56.373,2100 ile başlayan Bitcoin, 17 Mart itibarıyla %2,21 artışla $55.320,01 seviyesinde bulunuyor. Bitcoin, 28 Şubat tarihinde $44.392,0000 ile son bir ayın en düşük, 13 Mart tarihinde ise $61.583,8100 ile son bir ayın en yüksek kapanış seviyesine ulaştı. 1 Bitcoin $55.320,01 ve ₺418.682,00'ye karşılık gelmektedir.
Güne $1.797,1000 ile başlayan Ethereum, 17 Mart itibarıyla %0,96 artışla $1.767,28 seviyesinde bulunuyor. Ethereum, 28 Şubat tarihinde $1.393,7100 ile son bir ayın en düşük, 20 Şubat tarihinde ise $1.995,5800 ile son bir ayın en yüksek kapanış seviyesine ulaştı. 1 Ethereum $1.767,28 ve ₺13.346,00'ye karşılık gelmektedir.
“Bitcoin bu sabah 54 bin dolar seviyesinde %2 satıcılı işlem görüyor. Dün tek işlemde 4,9 bin adet BTC'nin satılması ve Hindistan'ın kripto paraları engelleyici adımları piyasalarda korku yarattı. Temel anlamda bozucu bir etki olmamasına karşılık yapılan bu tek kalemdeki işlem zirvesinde olan BTC'nin hareketlerini kısıtladı ve piyasa ana para öncülüğünde kümülatif bir satış hareketine maruz kaldı. Yine de Market Value/Realized Value rasyosuna göre Bitcoin 60 bin dolar seviyesindeyken dahi primli değildi. Bu nedenle mevcut geri çekilmelerdeki yorumumuz panik oluşturabilecek bir dönüşüm ya da değişim olmadığı yönünde. Borsalardaki stablecoin miktarları da piyasanın küçülmediğine işaret ediyor.”
Bitcoin; kriptolu (şifreli) para kategorisinde, açık kaynaklı bir kod olarak yayınlanmış bir dijital para birimidir. Bitcoin, mevcut kullandığımız TL, Dolar, Euro gibi para birimleri gibi, günlük yaşantımızdaki alışverişlerimizde ve çevrimiçi ortamlarda harcayabileceğimiz bir para birimi özelliği göstermektedir. Bitcoin’i diğer para birimlerinden ayıran özellik ise, para otoritelerinin ve hükümetlerinin Bitcoin üzerinde bir hakimiyetlerinin olmayışıdır. Çünkü Bitcoin, hükümetlerin kontrolünde değil, Bitcoin ağının kontrolünde üretilmektedir.
Bitcoin, 2009 yılında, Satoshi Nakamoto rumuzlu bir şahıs tarafından “protokol” olarak yayınlandı. Bu protokole göre; Bitcoinler kişiler arasındaki veri paylaşım ağını (Peer-to-Peer) temel alan, merkezî bir otorite tarafından kontrol edilemeyen, işlem ücreti oldukça düşük, bağımsız bir para birimidir.
Ethereum akıllı sözleşme (komut dosyası) işlevselliğine sahip, açık kaynak kodlu, halka açık ve blok tabanlı dağıtılmış bilgi işlem platformudur. Ethereum, uluslararası bir ortak düğüm ağı kullanarak komut dosyalarını çalıştırabilen merkezi olmayan bir Turing tam sanal makinesi ya da diğer adıyla Ethereum Sanal Makinesi ile işlem görür. Ethereum, hesaplar arasında aktarılan ve gerçekleştirilen hesaplamalar için katılımcı düğümleri telafi etmek için kullanılabilen "eter" isimli bir şifreleme simgesi de sağlar. Gas adında dahili bir işlem fiyatlandırma mekanizması ise, spam'ı azaltmak ve kaynaklarını ağ üzerinde tahsis etmek için kullanılır.
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