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Ethereum ve Bitcoin ne kadar? 22 Mart Bitcoin ve Ethereum ne kadar oldu?

EKONOMİ HABERLERİ  | 22.03.2021 02:59 | Son Güncelleme

Yatırımcılar döviz piyasalarındaki hareketliliği takip ederken, kripto para yatırımcıları da kripto para piyasasını yakın merceğe aldı. Bitcoin ve Ethereum fiyatları da yurtdışı dolar hareketliliğinden etkilendi. Bitcoin’in yaşadığı rekorla beraber yatırımcılar tarafından merak edilen Ethereum ve Bitcoin fiyatları da ilgiyle takip edildi. Peki 22 Mart Bitcoin ve Ethereum ne kadar?

Yurtdışı döviz piyasalarında yaşanan büyük hareketliliklerden sonra kripto para piyasasında Bitcoin ve Ethereum’un ne kadar olduğu da merak konusu oldu. Bitcoin ve Ethereum alım satımı yapanların gözü kripto para piyasasına çevrildi. Peki Bitcoin ve Ethereum ne kadar oldu?

Coinbase’e göre saat 02.54 itibariyle 1 Bitcoin 466,314 TL’den işlem görüyor.
Coinbase’e göre saat 02.54 itibariyle 1 Ethereum 14,489 TL’den işlem görüyor.

BİTCOİN NEDİR?

BİTCOİN NEDİR?
Dünyadaki en popüler Bitcoin paritesidir. Bitcoin merkezi bir otorite veya bankalar olmadan kişiden kişiye gerçekleşen bir teknoloji ile çalışır; Bitcoin tedarik ve transferlerinin yönetimi ağ tarafından ortaklaşa yürütülür. Bitcoin açık kaynak kodlu ve tasarımı halka açıktır, bu kriptoparayı kimse kontrol etmez ya da sahibi değildir ve herkes bu yapı içerisinde yer alabilir. Bitcoin fiyatının kısa süre içerisinde önemli bir şekilde artması Bitcoin/Dolar paritesini aktif yatırım ve işlem yapanlar arasında kısa sürede popüler hale getirmiştir. Kendine has birçok özelliği yanısıra, daha önceki herhangi bir ödeme metodu ile sağlanamayan ödeme yöntemi ile kullanıcılarını heyecanlandırmaktadır.

ETHEREUM NEDİR?

ETHEREUM NEDİR?
Ethereum akıllı sözleşme (komut dosyası) işlevselliğine sahip, açık kaynak kodlu, halka açık ve blok tabanlı dağıtılmış bilgi işlem platformudur. Ethereum, uluslararası bir ortak düğüm ağı kullanarak komut dosyalarını çalıştırabilen merkezi olmayan bir Turing tam sanal makinesi ya da diğer adıyla Ethereum Sanal Makinesi ile işlem görür. Ethereum, hesaplar arasında aktarılan ve gerçekleştirilen hesaplamalar için katılımcı düğümleri telafi etmek için kullanılabilen "eter" isimli bir şifreleme simgesi de sağlar. Gas adında dahili bir işlem fiyatlandırma mekanizması ise, spam'ı azaltmak ve kaynaklarını ağ üzerinde tahsis etmek için kullanılır.
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