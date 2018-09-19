Etiketlerde yeni dönem başlıyor ! İşte yerli logo

Ticaret Bakanlığı yerli malını ayırt edici etiket için ilk adımı attı. Fiyat etiketi yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelikle üretim yeri Türkiye olan mallar için bakanlıkça tespit ve ilan edilen şekil, logo veya işaretin kullanılması öngörüldü. Bunun üzerine bugün yapılan toplantıda yerli üretim logosu tanıtıldı.
Ticaret Bakanı Pekcan'ın 'Genelde tüketicinin raflardaki ürünlerle ilgili şikayetlerini aldık. Bunun üzerine etiketlerde yeni dönem başlattık' ifadesinde bulundu.
Kendi tükettiklerini üretmeden ülkelerin zenginleşmesine imkan yok. Varsa da bu kısıtlı olacaktır. Burada bir noktanın altını çiziyorum. Bize inanan, bizimle beraber ürünlerini burada üreten yabancı firmaların Türkiye'de üretilen ürünleri de yerlidir.
-Dünya pazarında gerçekten rüzgar gibi esen Türk ürünleriyle insanımızın tüketicimizin gurur duymasını istiyoruz.
-Kalitesiyle onurlanmasını istiyoruz. Bu topraklarda üretilen ürünleri hep beraber tüketip, tükettiklerimizi hep beraber üretmek için buradayız. Çünkü biz yerliyiz, yerli üretim bizim zenginliğimiz, gücümüz. Çocuklarımızın mutlu geleceği.
41 bin 821 ürün denetlendi, 1296 üründe haksız fiyat artışı tespit edildi. 680 üründe gramajla oynama tespit edildi.
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