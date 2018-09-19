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Etiketlerde yeni dönem başlıyor ! İşte yerli logo

EKONOMİ HABERLERİ  | 19.09.2018 10:32 | Son Güncelleme

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan Yerli Üretim Logosu Tanıtım Toplantısında açıklamalarda bulunuyor. Pekcan; 'Etiketlerde yeni dönem başladığını ifade etti.' İşte yerli logo...

Etiketlerde yeni dönem başlıyor ! İşte yerli logo

Ticaret Bakanlığı yerli malını ayırt edici etiket için ilk adımı attı. Fiyat etiketi yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelikle üretim yeri Türkiye olan mallar için bakanlıkça tespit ve ilan edilen şekil, logo veya işaretin kullanılması öngörüldü. Bunun üzerine bugün yapılan toplantıda yerli üretim logosu tanıtıldı.

Ticaret Bakanı Pekcan'ın 'Genelde tüketicinin raflardaki ürünlerle ilgili şikayetlerini aldık. Bunun üzerine etiketlerde yeni dönem başlattık' ifadesinde bulundu.

İŞTE BAKAN PEKCAN'IN AÇIKLAMASINDAN NOTLAR;

  • Kendi tükettiklerini üretmeden ülkelerin zenginleşmesine imkan yok. Varsa da bu kısıtlı olacaktır. Burada bir noktanın altını çiziyorum. Bize inanan, bizimle beraber ürünlerini burada üreten yabancı firmaların Türkiye'de üretilen ürünleri de yerlidir.

  • Türkiye'de istihdam yapan, Yabancı firmaların Türkiye'de üretilen ürünleri de yerlidir. Onların da bizim Türkiye'deki alın terimizin payı vardır. Onlar da aynı yerli logoyu kullanacaktır. Onların da buradaki varlıklarını destekliyoruz.

-Dünya pazarında gerçekten rüzgar gibi esen Türk ürünleriyle insanımızın tüketicimizin gurur duymasını istiyoruz.

-Kalitesiyle onurlanmasını istiyoruz. Bu topraklarda üretilen ürünleri hep beraber tüketip, tükettiklerimizi hep beraber üretmek için buradayız. Çünkü biz yerliyiz, yerli üretim bizim zenginliğimiz, gücümüz. Çocuklarımızın mutlu geleceği.

680 ÜRÜNDE GRAMAJ OYUNU

41 bin 821 ürün denetlendi, 1296 üründe haksız fiyat artışı tespit edildi. 680 üründe gramajla oynama tespit edildi.

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Anahtar Kelimeler:
yerli logo Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan market Etiket

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
okuma yazmasi olmayanlar ve gozlerinden dolayi okuma.guclugu cekenler icin kalp.seklinde Turk bayragi olsaydindaha iyi idi
Yerli ve milli imiş dünyada kalitesi ün yapan yerli ürünlerden bizimde faydalanmamız imiş ula bugdayı samanı rusya ukrayna abd den alıyoruz ne uretyoruzkı gurur duycaz sen koy bu logoyu bakalım ınadına almıyorum lan sız luks ıcınde yabancı urunlerle yasayın bız yerlı ve mıllıye destek nıye daha cok yıyın sız dıye oylemı ınadına yabancı urun ...
fıss ülke çökmüş bitmiş logolu çözüm ilginç insanlarız
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