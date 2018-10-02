FİNANS

Etiketlerde yeni dönem yarın başlıyor! Uygulamayana 274 lira ceza

EKONOMİ HABERLERİ  | 02.10.2018 11:43 | Son Güncelleme

Türkiye'de üretilen malların etiketlerinde 'yerli üretim' logosu kullanma zorunluluğu yarın itibarıyla başlıyor. Yerli üretim logosunun mevzuata aykırı kullanılması durumunda etiket başına 274 lira para cezası uygulanabilecek

Etiketlerde yeni dönem yarın başlıyor! Uygulamayana 274 lira ceza

Türkiye'de üretilen malların etiketlerinde "yerli üretim" logosu kullanma zorunluluğu yarın itibarıyla başlıyor.

Üretim yeri Türkiye olan ve perakende olarak satışa sunulan ürünlerde "yerli üretim logosu"nun kullanımı 15 günlük geçiş sürecinin ardından 3 Ekim itibarıyla zorunlu olacak.

Ticaret Bakanlığının Fiyat Etiketi Yönetmeliği'nde yaptığı düzenleme kapsamında etiket ve listelerde malın üretim yeri, ayırıcı özelliği, tüm vergiler dahil satış fiyatı, birim fiyatı, satış fiyatı ve birim fiyatının uygulanmaya başladığı tarih yanında üretim yeri Türkiye olan mallar için "yerli üretim logosu" da yer alacak.

Yerli üretim logosunun, Türkiye'de üretilen tüm ürünlerin etiketlerinde, tarife ve fiyat listelerinde kolaylıkla görünebilir ve okunabilir şekilde bulunması zorunlu olacak.

Fiyat güncellemelerinde, yalnızca malın satış fiyatı ve birim fiyatının uygulanmaya başladığı tarih etikette zorunlu olarak belirtilecek, eski fiyatın etikette yer alması gerekmeyecek.

"Yerli üretim" logosunun haksız ve yersiz olarak mevzuata aykırı şekilde kullanımının tespiti halinde, ilgililer hakkında fiyat etiketine ilişkin aykırılıklar için etiket başına 274 lira idari para cezası uygulanabilecek. Ayrıca Reklam Kurulu tarafından reklamın yayımlandığı mecraya göre 6 bin 900 lira ile 276 bin 345 lira aralığında idari para cezası uygulanabilecek.

"Yerli üretim logosu" uygulaması, Türkiye sınırları içerisinde perakende olarak satışa sunulan mallar için geçerli olduğundan ihraç edilen mallar ya da perakende olarak satışa sunulmayan mallar kapsam dışı tutuluyor.

Yabancı firmalar tarafından Türkiye’de üretilen ve satışa sunulan her tür mal için de yerli üretim logosu kullanılması zorunluluğu bulunuyor.AA

PARTNEREn yakın sinema ve seans bilgileri Mynet Sinema'da! Şimdi indirEn yakın sinema ve seans bilgileri Mynet Sinema'da! Şimdi indir
DAION ile reklamda değişim başlıyor!DAION ile reklamda değişim başlıyor!
Yargıtay, mülk sahibine yapılmayan kira ödemesini yok saydı Yargıtay, mülk sahibine yapılmayan kira ödemesini yok saydı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
yerli üretim logosu Etiket Ticaret Bakanlığı

En Çok Okunan Haberler

Son dakika! Resmi Gazete'de yayımlandı: Yaz saati uygulaması devam edecek

Son dakika! Resmi Gazete'de yayımlandı: Yaz saati uygulaması devam edecek

İstanbul'da 'ekonomik ve finansal güvenlik' operasyonu: 417 gözaltı kararı var

İstanbul'da 'ekonomik ve finansal güvenlik' operasyonu: 417 gözaltı kararı var

Borçlarını yapılandıranlar dikkat! Süre uzatıldı

Borçlarını yapılandıranlar dikkat! Süre uzatıldı

Fitch 20 Türk bankasının notunu indirdi

Fitch 20 Türk bankasının notunu indirdi

Yargıtay, mülk sahibine yapılmayan kira ödemesini yok saydı

Yargıtay, mülk sahibine yapılmayan kira ödemesini yok saydı

Ankara'da ekmeğe zam geldi mi? Valilik ve Odalar Birliği'nden son karar

Ankara'da ekmeğe zam geldi mi? Valilik ve Odalar Birliği'nden son karar

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Petrol fiyatları son 4 yılın zirvesini gördü

Petrol fiyatları son 4 yılın zirvesini gördü

DAION ile reklamda değişim başlıyor!

DAION ile reklamda değişim başlıyor!

Yargıtay, mülk sahibine yapılmayan kira ödemesini yok saydı

Yargıtay, mülk sahibine yapılmayan kira ödemesini yok saydı

Borçlarını yapılandıranlar dikkat! Süre uzatıldı

Borçlarını yapılandıranlar dikkat! Süre uzatıldı

Demir-çelik ithalatında koruma önlemi alındı!

Demir-çelik ithalatında koruma önlemi alındı!

Kaz işine yöneldi, 3 ayda 30 bin TL kazandı

Kaz işine yöneldi, 3 ayda 30 bin TL kazandı

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.