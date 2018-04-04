Etiler Polis Meslek Yüksekokulu arazisi satıldı

Etiler Polis Meslek Yüksekokulu hakkında yeni gelişme... İstanbul’un kentin en kupon arazilerinden olan Etiler’deki 31 bin 885 metrekarelik parsel, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından bugün gerçekleştirilen ihaleyle satıldı. Tahmini bedeli 1 milyar 356 milyon 600 bin lira olarak belirlenen ihale sonucu arazi 1 milyar 388 milyon 520 bin lira karşılığı Kiptaş’ın oldu.
ETİLER POLİS MESLEK YÜKSEK OKULU ARAZİSİ NE OLACAK?
Araziye AVM, rezidans ve otel yapılacak. İnşaat alanı 2.5 emsal ile 100 bin metrekareye çıkan arazide yükseklik sınırı da serbest bırakılmış durumda.
Öte yandan ihalenin yapıldığı bina önünde bir grup eylem yaptı. Satışı protesto eden CHP'nin İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu “CHP olarak o arazinin kent park yapılmasını önermiş ve yeşil alan olmasını istemiştik. Bugün o arazi yandaşlara peşkeş çekilmek üzere ihale ile satılacak. Satış ihalesi bir kent suçudur” dedi.
1966’da okul yapılan bu arazinin bugünlere nasıl geldiğini anlatan Kaftancıoğlu okul arazisinin 2012 yılında 430 milyon TL karşılığında Çatalca’daki bir arazi ile takas edilerek polis lojmanı yapılmak üzere İBB’ye verildiğini ama o araziye de lojman değil binalar inşa edildiğini söyledi.
Aynı yıl Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın devreye girerek arazinin imar planlarını değiştirdiğini ve bu değişikliğe CHP’li meclis üyelerince iptal davası açıldığını hatırlatan Kaftancıoğlu “Bilirkişi raporu lehimize çıktı. Mahkemenin imar değişikliğini iptal etmesini önlemek için Bakanlar Kurulu kararı ile Etiler’deki arazi riskli alan ilan edildi. Şimdi bu riskli araziye devasa binalar dikilecek. Kuyruklu yalanlar devam ediyor. Kanunları bile isteye çiğneyerek bu araziyi satıyorlar” dedi.
ETİLER POLİS MESLEK YÜKSEK OKULU ARAZİSİNİN GEÇMİŞİ
Polis meslek yüksekokulları ile polis meslek eğitim merkezi müdürlüklerinin kapatılması kararı, Resmi Gazete’de yayımlanmıştı. 10 Aralık 2014'te Bakanlar Kurulu'nca karara bağlanan karar ile İstanbul Etiler Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüğü ve bunlara bağlı 12 şube müdürlüğü kapatılmıştı.
Okul arazisinin de içerisinde bulunduğu bölge, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca Afet Riski Altındaki Alanlar statüsüne alınmıştı. Ardından okul Çatalca'ya taşınarak arazisi, polis lojmanı yapılması karşılığında İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne devredimiş, daha sonra bakanlığın araziyi ticaret merkezi ilan ederek 2,5 emsal inşaat hakkı verdiği, yüksekliğin serbest bırakılarak arsaya yaklaşık 100 bin metrekarelik inşaat hakkı tanındığı ortaya çıkmış, yeni imar planında AVM, rezidans, restoran, mağaza, otel yapımına izin verilmişti.
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