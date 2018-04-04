Etiler Polis Meslek Yüksekokulu arazisi satıldı

Etiler Polis Meslek Yüksekokulu hakkında yeni gelişme... İstanbul’un kentin en kupon arazilerinden olan Etiler’deki 31 bin 885 metrekarelik parsel, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından bugün gerçekleştirilen ihaleyle satıldı. Tahmini bedeli 1 milyar 356 milyon 600 bin lira olarak belirlenen ihale sonucu arazi 1 milyar 388 milyon 520 bin lira karşılığı Kiptaş’ın oldu.

ETİLER POLİS MESLEK YÜKSEK OKULU ARAZİSİ NE OLACAK?



Araziye AVM, rezidans ve otel yapılacak. İnşaat alanı 2.5 emsal ile 100 bin metrekareye çıkan arazide yükseklik sınırı da serbest bırakılmış durumda.

Öte yandan ihalenin yapıldığı bina önünde bir grup eylem yaptı. Satışı protesto eden CHP'nin İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu “CHP olarak o arazinin kent park yapılmasını önermiş ve yeşil alan olmasını istemiştik. Bugün o arazi yandaşlara peşkeş çekilmek üzere ihale ile satılacak. Satış ihalesi bir kent suçudur” dedi.

1966’da okul yapılan bu arazinin bugünlere nasıl geldiğini anlatan Kaftancıoğlu okul arazisinin 2012 yılında 430 milyon TL karşılığında Çatalca’daki bir arazi ile takas edilerek polis lojmanı yapılmak üzere İBB’ye verildiğini ama o araziye de lojman değil binalar inşa edildiğini söyledi.