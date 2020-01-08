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  4. Euler Hermes Raporu : KOBİ’ler için en elverişli iş ortamı Kanada’da

Euler Hermes Raporu : KOBİ’ler için en elverişli iş ortamı Kanada’da

EKONOMİ HABERLERİ  | 08.01.2020 17:43 | Son Güncelleme

  -  Alacak sigortası şirketi Euler Hermes “KOBİ İklimi Raporu” na göre, KOBİ'ler için en elverişli iş ortamları arasında Kanada başı çekiyor; Kanada’yı Hong Kong, ABD, Hollanda ve Singapur izliyor.

İstanbul, 8 Ocak (DHA) - Alacak sigortası şirketi Euler Hermes “KOBİ İklimi Raporu” na göre, KOBİ'ler için en elverişli iş ortamları arasında Kanada başı çekiyor; Kanada’yı Hong Kong, ABD, Hollanda ve Singapur izliyor.
Bu beş ülke, işe alım prosedürleri, düşük bürokrasi düzeyi ve Hong Kong haricinde nispeten iyi finansman koşulları açısından esnek bir işgücü piyasasına sahip. ABD, Hollanda ve Singapur’un da KOBİ’ler için olumlu vergi politikaları bulunuyor.
ABD, Kanada, Almanya, Fransa, İngiltere, İrlanda, Hollanda, Belçika, Polonya, Çekya, Slovakya, Hong Kong ve Singapur’dan oluşan 13 ülkenin KOBİ ekosistemini değerlendiren rapor, küçük ve orta ölçekli işletmeler için bir yol haritası sunuyor.
Dünya çapında işletmelerin yaklaşık yüzde 90’ını oluşturan küçük ve orta ölçekteki işletmeler istihdamın yüzde 50’sinden fazlasını oluşturuyor. Avrupa’da finansal olmayan şirketlerin yüzde 99’unu temsil eden KOBİ’ler aynı zamanda toplam brüt katma değerin yüzde 60’ını oluşturmanın yanı sıra 90 milyondan fazla kişiyi istihdam ediyor.
Raporda yer alan bilgilere göre ;
“İngiltere, Almanya ve Fransa'da KOBİ'ler için çok daha elverişsiz bir iş ortamı bulunuyor. İngiltere ve Almanya’da ekonomide vergi politikası ana kısıtlamalardan biri olsa da, Fransa'da işgücü piyasası esnekliği ve KOBİ'ler ile ilgili finansal bilgi ve bürokrasinin yetersizliği de temel engeller arasında yer alıyor. Finansmanla ilgili en büyük kısıtlamayı yaşayan İngiltere, İrlanda, Polonya, Slovakya ve Çekya’daki KOBİ'ler, diğer ülkelerdeki ortalama bir şirkete kıyasla çok daha büyük sorunlar yaşıyor.”
Türkiye’deki KOBİ İklimi’ni değerlendiren Euler Hermes Türkiye CEO’su Özlem Özüner, “Döviz kurundaki artışın ihracat yapan KOBİ’ler için bir fırsat olduğunu düşünüyoruz. Tekstil, makine, kimya, otomotiv ve tarım Türkiye’de en yüksek potansiyele sahip sektörler olarak öne çıkıyor. Türkiye’deki bürokrasi, vergi politikası, işgücü piyasası esnekliği, finansman, ihracat fırsatları ve rekabet gibi temel göstergelere baktığımızda Türkiye’nin KOBİ ekosistemine daha iyi koşullar sunabileceğini düşünüyoruz” dedi.
Rapor oluşturulurken KOBİ’ler için, bürokrasi, vergi politikası, işgücü piyasası esnekliği, finansman, ihracat fırsatları ve rekabet gibi altı temel bileşen gözetildi. Her bir bileşen, harici kaynaklardan veya Global İş İzleyici’mizden çıkarılan ve ayrı ayrı puanlanan bir veya birkaç göstergeden oluşuyor. İşgücü piyasasının esnekliği, Dünya Ekonomik Forumu 2019'dan “İşe Alma ve İşten Çıkarma Uygulamaları” ve Birleşmiş Milletler tarafından 2018'de yayınlanan “İnsani Gelişme Endeksi” ile değerlendirildi.

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