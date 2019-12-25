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Eurasia Airshow kapılarını nisan ayında Antalya'da açacak

EKONOMİ HABERLERİ  | 25.12.2019 12:47 | Son Güncelleme

Eurasia Airshow kapılarını nisan ayında Antalya'da açacak

Ticari ve askeri havacılık sektörünün global ve bölgesel aktörlerinin yer alacağı Eurasia Airshow 2020, 22-26 Nisan'da Antalya'da gerçekleştirilecek.

Eurasia Airshow Üst Yöneticisi Hakan Kurt, düzenlediği basın toplantısında Türkiye'nin şova dayalı havacılık fuarına ilişkin bilgiler verdi.

Kurt, geçen yılki fuarın verimli geçtiğini belirterek, söz konusu etkinliği yaklaşık 130 bin kişinin ziyaret ettiğini ve 15 milyar dolarlık bir ticaret hacminin oluştuğunu kaydetti.

Antalya'da, 22-26 Nisan'da düzenlenecek Eurasia Airshow 2020'ye aralarında ABD, Rusya, Fransa, İtalya, Pakistan, Ukrayna, Katar, İtalya ve Çin'in de bulunduğu çok sayıda ülkeden katılım olacağının altını çizen Kurt, fuarda F16-Fighting Falcon, Tempest, F-18 Hornet, JF-17 Thunder ve Su-35 başta olmak üzere birçok uçağın sergileneceğini söyledi.

Kurt, etkinlik kapsamında Airbus A350-1000, Boeing C-17 Globemaster III, Airbus A400M gibi büyük gövdeli uçakların yanı sıra Eurocopter, Sikorsky S70, T129 ATAK ve Ansat helikopterlerinin de görülebileceğini aktardı.

Eurasia Airshow 2020'de 400 katılımcı firma ve 45 binden fazla ticari ziyaretçi hedeflediklerini anlatan Kurt, "130'dan fazla resmi heyet ziyareti olacağını düşünüyoruz. Öte yandan, 25 milyar dolarlık reel sipariş hedefi koyduk." diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Eurasia Airshow 2020 Hakan Kurt havacılık Medyacity

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