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Euro Bölgesi ticaret fazlası Kasım’da 20.7 milyar euroya yükseldi

EKONOMİ HABERLERİ  | 15.01.2020 15:08 | Son Güncelleme

Deniz Kılınç / İstanbul, 15 Ocak (DHA)

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