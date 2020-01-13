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  4. Euromoney : Akbank Türkiye’nin "En İyi Dış Ticaret Bankası"

Euromoney : Akbank Türkiye’nin "En İyi Dış Ticaret Bankası"

EKONOMİ HABERLERİ  | 13.01.2020 11:36 | Son Güncelleme

  Akbank, uluslararası yayın grubu Euromoney’nin düzenlediği “Dış Ticaretin Finansmanı Müşteri Araştırması”nda “Türkiye’nin En İyi Dış Ticaret Bankası” seçildi.

Euromoney : Akbank Türkiye’nin "En İyi Dış Ticaret Bankası"

İstanbul, 13 Ocak (DHA) - Akbank, uluslararası yayın grubu Euromoney’nin düzenlediği “Dış Ticaretin Finansmanı Müşteri Araştırması”nda “Türkiye’nin En İyi Dış Ticaret Bankası” seçildi.
Dünyanın önde gelen finans yayın gruplarından Euromoney’nin “Dış Ticaretin Finansmanı Müşteri Araştırması”nda (Trade Finance Survey 2020) Akbank, Türkiye’nin En İyi Dış Ticaret Bankası seçildi. Global olarak 7 bin 319 geçerli oyla sonuçlanan araştırmaya göre Akbank; bu ödüle dış ticaretin finansmanı ve ihracatı desteklemek için geliştirdiği yenilikçi ürün ve hizmetleriyle layık görüldü.
Türkiye ekonomisinin istikrarlı büyümesinde kritik önemi bulunan döviz girişlerinin ana kaynağı olan ihracatı desteklemeyi öncelikli görevleri arasında benimsediklerini vurgulayan Akbank Genel Müdürü Hakan Binbaşgil, “İhracatı ekonomik kalkınmamızın temel araçlarından biri olarak görüyor ve ülkemizin hak ettiği ihracat atılımını başarmak için Akbank olarak desteğimizi sürdürüyoruz" dedi ve ekledi:
"İzlenen başarılı politikalar sonrası ihracatımız 180 milyar doları aşarak rekor tazeledi. Biz de dış ticaretin finansmanına odaklandık ve bu konudaki ürün ve hizmetlerimizi müşterilerimizin ihtiyaçları doğrultusunda çeşitlendiriyoruz. Bir yandan mevcut ihracatçılarımızın işlerini kolaylaştırmak için geliştirdiğimiz yenilikçi ürün ve hizmetlerimizle ihtiyaçlarına güncel çözümler sunuyor, diğer yandan da ülke genelindeki dış ticaret yöneticilerimizin verdiği danışmanlık hizmeti ile yarının potansiyel ihracatçılarını cesaretlendirmeye çalışıyoruz. Müşterilerimizin bizi Türkiye’nin En İyi Dış Ticaret Bankası seçmesinin arkasında da, tüm bu müşteri odaklı çalışmalarımız bulunuyor. Ayrıca bu unvana bizzat müşterilerimizin oylarıyla ulaşmamız bize özellikle gurur veriyor."
Türkiye ekonomisinin ihracat odaklı büyümesini desteklemek için geliştirdikleri “İhracatçının Gücü Paketi” ile ihracatçılara finansman desteği sağlamaya devam ettiklerinin de altını çizen Binbaşgil, “İhracatçının Gücü Paketi ihracatçılara birçok kolaylık sağlıyor. Akbank olarak ayırdığımız kaynak kapsamında ihracatın finansmanını 1 yıla kadar vadelerle yeni işlek, spot ve aylık eşit taksitli kredilerde avantajlı faiz oranları ile destekliyoruz. İhracatın finansmanına ilişkin ‘a’dan ‘z’ye, her aşamada ihracatçının maliyetlerini düşürürken, işini de kolaylaştırıyoruz. Eximbank’a hitaben verilen teminat mektuplarına da avantajlı komisyon oranları ile aracılık ediyoruz. Gece gündüz çalışarak, dünyanın en ücra köşelerine kadar Türk ürün ve hizmetlerini ulaştıran ihracatçılarımızın, her zaman yanlarında olacağız” diye ekledi.
Akbank Ticari Bankacılıktan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Tugal da, "İhracatın Gücü Paketi swift takip sistemi, ücretsiz dijital dış ticaret tarifesi, FX platform üzerinden dış ticaret işlemlerinde özel kur avantajı gibi bir çok önemli özellik ve kolaylık sağlıyor" dedi ve ekledi:
"Dış ticaret yapan firmalarımız, paket kapsamındaki tüm avantajları akbank.com aracılığıyla detaylı görüntüleyebilir, şubelerimizden bilgi alabilirler. Türkiye’de dış ticaret deyince ilk akla gelen banka olma hedefiyle ekonomimizin lokomotifi olan ihracatçılarımız ile duayenleri buluşturduğumuz Akbank İhracatçı Buluşmaları’nda Türkiye ve dünyadaki ihracatı etkileyen dinamikler, gelişmeler ve fırsatları birlikte değerlendiriyoruz. Bu yıl
Türkiye’nin farklı illerinde düzenlemeye devam edeceğimiz buluşmalara tüm ihracatçılarımız bekliyoruz.” (Fotoğraflı)

Euromoney : Akbank Türkiye’nin

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