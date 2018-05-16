Ev alacaklar dikkat! Kampanyadaki 150 proje belli oldu

Ziraat Bankası öncülüğünde başlatılan yüzde 0,98 faiz oranı kampanyasına konut sektöründen de destek geldi. KONUTDER, GYODER ve İNDER üyesi 41 firma dün, 150 projede 15 Mayıs-15 Haziran tarihleri arasında konutları yüzde 20 indirimle satacaklarını duyurdular.

Peşinat oranının da yüzde 5'e çekildiği kampanyada 781 bin liralık bir konut yüzde 20 indirim ve 0.98 ‘lik faizle bankadan 500 bin TL’lik kredi ile alındığında fiyatı 977 bin TL’ye geliyor. Aynı konut yüzde 1,16 faizle alınsaydı fiyatı 1 milyon 317 bin liraya gelecekti.

Bugün GYODER'in resmi internet sitesinden kampanyaya katılan projeler açıklandı. İşte kampanyaya katılan şirketler ve katılım gösterdikleri projeleri:

Ağaoğlu: Çekmeköy, Maslak 1453

Akkuş Gayrimenkul: Alya Penta, Alya Grandis

Akzirve: Akzirve Topkapı

AND Gayrimenkul: AND Frekans ve AND Pastel

Ant Yapı: Antasya, Antteras

Artaş: Avrupa Konutları Başakşehir, Avrupa Konutları Atakent 4

Arven: Kasr-ı Arven

Babacan Holding: Babacan Premium, Babacan Port Royal, Babacan Palace, Babacan Central

Baysaş: Baysaş 1. ve 2. etap istanbul 216 (Fikirtepe)

Cathay Group: Nivo İstanbul ve Nivo Ataköy

Çalık Gayrimenkul: Taksim 360

Çukurova Gayrimenkul: Çukurova Balkon

Demir İnşaat: Demir La Vida, Demir Country

DKY İnşaat: Lokum Manzara

Ege Yapı: Kordon İstanbul, Batışehir

EYG Grup: Bahçeşehir Evler, Bahçeşehir Teras Evler, Bahçeşehir Quartz, Bahçeşehir Kuleler, Bahçeşehir Vadi, Mirage, Vitrin, Kağıthane Ofis, İlkbahar, İdilia, Rings, Narlıbahçe, Evvel İstanbul, Adım İstanbul, Mashattan, Lokum Evler

Garanti Koza: Kozapark

Gedizler: Ev’re 1, Ev’re 2

Haldız İnşaat: Transform Fikirtepe, Kocaeli İzmit Tuana Evleri, Kocaeili Derince Çınarlıkent

Halk GYO: Bizimtepe Aydos, Sehristan Konutları

Hasanoğlu İnşaat: BANU EVLERİ Ispartakule, BANU EVLERİ Ispartakule 3

İş GYO: Manzara Adalar, İnistanbul

Kiler GYO: Referans Güneşli, Referans Bahçeşehir, Referans Kartal Towers, Referans Kartal Kordonboyu

Kuzu Grup: Sea Pearl Ataköy, Spradon, Divan Residence

Kütahya Seramik: NG Residence

Mesa: Mesa Koz, Mesa Orman, Mesa Çubuklu 28, Mesa Gökada, Mesa Cadde

NEF: Nef Çekmeköy, Nef Bahçelievler, İnistanbul Topkapı, Nef Basın Ekspres 36, Nef Kandilli

Nuhoğlu İnşaat: Yenitepe Kadıköy, Yenitepe İzmir, Cubes Ankara

Obaköy Gayrimenkul: Transform Fikirtepe

Polatyol: Eston Şehir Koru

Roya Yapı: Roya Nova

Sinpaş: ANKARA: Altınoran, Ege Vadisi, Marina Ankara, Yalı Vadi, İSTANBUL: Aydos Country, Gökorman, Finans Şehir, Sinpaş Time, Metrolife, Queen Bomonti, İş Modern Ambarlı, DENİZLİ: Aqua City Denizli, BURSA: Bursa Modern, Aquacity Bursa

Solid İnşaat: Trendist Ataşehir

Sur Yapı: Bahçeyaka Ispartakule, Semt Bahçekent, Topkapı Evleri, Tempo City, Excellence Koşuyolu, YeşilMavi Maltepe, Muhit Sancaktepe, Lavender, Gölbahçe Evleri, İlkbahar, Bursa Marka Rezidans, Şehir Konakları

Tahincioğlu Gayrimenkul: Nidapark Küçükyalı, Nidapark Bomonti, Nidapark Ayyıldız, Nidapark İstinye, Nidapark Kayaşehir

Teknik Yapı: Tüm projeleriyle kampanyaya katılıyor.

Torunlar: 5. Levent, Torun Center

Yiğit Group: Sinanlı Fortis Kadıköy, Fortis İstanbul

24 Gayrimenkul: Marina 24



