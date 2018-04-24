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Ev alacaklar dikkat! Yüzde 20 indirimi bugün başladı

EKONOMİ HABERLERİ  | 24.04.2018 13:48 | Son Güncelleme

Başbakanlık Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından borcunu erken ödeyip tapusunu hemen almak isteyen konut ve iş yeri alıcılarına yönelik her yıl yapılan yüzde 20 indirim kampanyasına bugün başladı.

Ev alacaklar dikkat! Yüzde 20 indirimi bugün başladı

Başbakanlık Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı Ergün Turan, borcunu erken kapatıp tapusunu almak isteyen konut ve iş yeri alıcılarına yönelik her yıl uyguladıkları yüzde 20 indirim kampanyasının bugün başlayacağını söyledi.

Bu yılki indirim kampanyasında esnek ödeme planı yaptıklarını vurgulayan Turan, “Yüzde 20 indirim kampanyamızdan bütün borç bakiyesini kapatamayacak vatandaşlarımız da yararlanabilecek. Borcun tamamını kapatamayacak vatandaşlarımız borç bakiyesinin yüzde 25’inden az olmamak şartıyla yaptıkları peşin ödemelerde yüzde 20 indirim kampanyasından faydalanabilecek” dedi.

Turan, kampanyadan yararlanmak isteyen konut ve iş yeri alıcılarının 24 Nisan-18 Mayıs tarihleri arasında ilgili bankaya başvuruda bulunabileceğini belirterek, "Kampanyadan yararlanmak isteyen vatandaşlarımızın son başvuru tarihine kadar başvurularını yapması gerekir.

Bu tarihten sonra yapılacak borç kapatmalarında söz konusu indirim oranından yararlanılması mümkün olmayacak" diye konuştu.

İndirim uygulaması kapsamına alınan projelerdeki konut ve iş yeri alıcılarının başvuru tarihi itibarıyla TOKİ’ye ödemekle yükümlü oldukları aidat, emlak vergisi gibi herhangi bir borcunun bulunmaması gerektiğini vurgulayan Turan, "Kampanyamızdan satışları 2016 yılı sonuna kadar gerçekleştirilmiş ve geri ödeme taksiti 2016 yılı sonuna kadar başlamış olan konut ve iş yerleri sahipleri yararlanacak. Vadesi 12 ay ve daha az kalan projelerimiz indirim kampanyasına dâhil edilmemiştir" şeklinde konuştu.

Turan, geçen yıl borcunu ödeyip tapusunu hemen almak isteyen konut ve iş yeri alıcılarına yönelik indirim kampanyasından 17 bin 706 kişinin faydalandığını kaydederek, "950 milyon 767 bin lira borç kapatıldı" ifadelerini kullandı.

Turan ayrıca, kampanya kapsamında konut alıcılarının borç bakiyelerini kapatarak söz konusu indirimden faydalanmak istemeleri halinde gayrimenkul satış sözleşmesini imzalamış oldukları aracı bankalardan 0,99 faiz oranıyla konut kredisi kullanabileceklerini söyledi.İHA

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Anahtar Kelimeler:
toki konut destek

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