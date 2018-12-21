FİNANS

Ev alacaklara bir müjde daha! bir banka daha konut kredilerinde düzenlemeye gitti

EKONOMİ HABERLERİ  | 21.12.2018 11:29 | Son Güncelleme

Ev sahibi olmak isteyen vatandaşlara bir müjde daha geldi. Ziraat Bankası, VakıfBank, Halkbank ve İş Bankası konut kredilerinde faiz indimi kararı sonrası Vakıf Katılım'dan de önemli bir açıklama geldi. Kampanya kapsamında Vakıf Katılım’la aktif (kredili) olarak çalışmakta olan konut üretici firmalarından satın alınacak konutlarla sınırlı olmak üzere aylık yüzde 0,98 kar oranı ve 120 aya varan vade seçenekleriyle, 500 Bin TL’ye kadar konut finansmanı kullanma imkanı sunulacak.

Ev alacaklara bir müjde daha! bir banka daha konut kredilerinde düzenlemeye gitti

Emlak sektörünü canlandırmak ve konut stoğunun eritilmesi için başlatılan kampanyaya Ziraat Bankası, VakıfBank, Halkbank ve İş Bankası'nın ardından Vakıf Katılım da eklendi.

Vakıf Katılım Genel Müdürü İkram Göktaş konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Vakıf Katılım olarak bu güne kadar reel ekonominin gelişimi için üzerimize düşen tüm sorumlulukları eksiksiz bir şekilde yerine getirdik. Hem bireysel hem de kurumsal müşterilerimize en uygun maliyetle finansman desteği sağlama vizyonu ile çalışmalarımıza yön verdik. Şimdi de gerek uygun maliyetlerle ev sahibi olmak isteyen müşterilerimize destek vermek gerekse konut stokunu eriterek ülke ekonomimizin lokomotif sektörlerinden olan inşaat sektörüne can vermek amacıyla, halihazırda müşterimiz olan ya da kurumumuzla aktif (kredili) olarak çalışan konut üreticisi firmalarından alınacak konutlar için konut finansmanı kar oranımızı 0.98 seviyesine çektik. Yapılan kampanyada konut finansmanı kar oranını aylık yüzde 1,78 olarak belirledik.

Bizlerle aktif (kredili) olarak çalışmakta olan konut üreticisi firmaları da kampanyamız kapsamında sorumluluk alarak maliyetin bir kısmını üstlenecek ve bu sayede oran müşterilerimize yüzde 0,98 olarak yansıyacaktır. Kampanyamız sayesinde bir yandan firmaların elinde bulunan konut stokunun eritilmesine yönelik önemli katkı sağlanırken, bir yandan da konut almak isteyen kişiler düşük maliyetle konut sahibi olma imkanına kavuşacaklar” dedi.

TÜRKİYE İŞ BANKASI FAİZ ORANLARINDA İNDİRİM!

İş Bankası, anlaşmalı konut projelerinden yapılacak yeni kredi kullanımlarında aylık % 0,98’den başlayan faiz oranı, çeşitli vade ve geri ödeme seçenekleri ile konut kredisi imkânı sundu. Daha önce kamu bankalarından Ziraat, Vakıfbank ve Halkbank faiz indirimine gitmişti. Yapılan açıklama şöyle:

Anlaşmalı konut projelerinden yapılacak kredi kullanımlarında faiz oranı aylık % 1,78’e inerken, kampanyaya dahil olan müteahhitler tarafından verilecek destek ile bu oran müşteriye %0,98 olarak yansıtılacak.

HALKBANK KONUT KREDİSİ İNDİRİMİ

Bankadan yapılan yazılı açıklamada, "Halkbank'ın aktif olarak kredili çalışmakta olduğu firmalarla işbirliği içinde sunduğu konut kredisi kapsamında, aylık yüzde 1.78 olarak belirlenen faiz oranlarında konut kredisi kullanıcılarının yüzde 0.98'i aşan faiz maliyetlerini anlaşmalı firmalar üstlenecek" denildi.

ANLAŞMALI FİRMALAR ÜSTLENECEK

Halkbank'ın aktif olarak kredili çalışmakta olduğu firmalarla iş birliği içinde sunduğu konut kredisi kapsamında, aylık yüzde 1,78 olarak belirlenen faiz oranlarında konut kredisi kullanıcılarının yüzde 0,98'i aşan faiz maliyetlerini anlaşmalı firmalar üstlenecek. Halkbank konut kredisini yüzde 0,98'e kadar indirerek hem konut üreticisi firmaların taleplerine hem de banka müşterilerinin konut ihtiyacına cevap verecek. Bankanın konut kredisi faizlerinde sağladığı uygun oranlar, Halkbank ile kredili çalışmakta olan firmaların elinde bulunan inşaatı tamamlanmış konutlar ile inşaatı henüz devam etmekte olan konutların satışını kapsayacak.

OLUMLU KATKI SAĞLAYACAK

Özellikle alt ve orta gelir grubu başta olmak üzere, konut sahibi olmak isteyen herkesin uygun şartlarla finansmana erişimini amaçlayan düzenleme firmaların konut stokunun eritilmesini sağlayacak. Kullandırılan konut kredilerinin bir kısmının, söz konusu firmaların Halkbank'taki kredilerinin geri ödenmesinde kullanılacak, bu düzenleme firmaların üzerindeki mali yükü hafifleterek Halkbank tarafından kullandırılan kredilerin akışkanlığına da olumlu bir katkı sağlayacak.

VAKIFBANK'TAN KONUT KREDİSİ İNDİRİMİ

Vakıfbank aktif kredili müşterisi olan firmaların ürettiği konutlardan satın almak isteyen bireysel müşterilere, kampanyaya dahil olan firmaların da katkısıyla aylık yüzde 0.98 faizle 120 ay vadede 500,000 TL'ye kadar konut kredisi kullandıracak.
Yapılan yazılı açıklamaya göre, uygulama kapsamındaki konut kredisi ödemelerinin bir kısmı firmaların Vakıfbank'taki ticari risklerine mahsup edilirken kalan kısmı da ilgili firmalara nakit akışı sağlayacak.

ZİRAAT BANKASI KONUT KREDİSİ İNDİRİMİ

Ziraat Bankası'ndan ev alacaklara müjde geldi. Banka, kendileri ile çalışan konut üreticilerinden alınacak evler için vatandaşa 0,98 faiz ile kredi verileceğini açıkladı. Konu ilgili bankadan yapılan açıklamada "Uygulama kapsamına hali hazırda Bankamızla aktif olarak kredili çalışmakta olan konut üreticileri alınmış olup, bu firmalardan konut satın alacak müşterilerimize aylık %0,98 faiz oranı ve 120 aya varan vade seçenekleriyle 500 Bin TL’ye kadar konut kredisi kullanma imkanı sunulacaktır" denildi.


Canan Karatay, 'en tehlikelisi' deyip uyardı! Sofralarımıza giriyorCanan Karatay, 'en tehlikelisi' deyip uyardı! Sofralarımıza giriyor
TESK'ten sahte piyango bileti uyarısıTESK'ten sahte piyango bileti uyarısı
KDV VE ÖTV indirimlerinde son 10 günKDV VE ÖTV indirimlerinde son 10 gün
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
konut kredisi faiz indirimi yapan bankalar Vakıfbank ziraat bankası Türkiye İş Bankası Vakıf Katılım

En Çok Okunan Haberler

Binali Yıldırım açıkladı, gözyaşlarını tutamadı

Binali Yıldırım açıkladı, gözyaşlarını tutamadı

Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan fotoğrafı kulisleri sarstı

Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan fotoğrafı kulisleri sarstı

Yeni 20 TL banknotlar tedavüle girecek

Yeni 20 TL banknotlar tedavüle girecek

Araç sahipleri dikkat! Benzin ve motorine indirim yolda

Araç sahipleri dikkat! Benzin ve motorine indirim yolda

TÜİK'in asgari ücret önerisi belli oldu

TÜİK'in asgari ücret önerisi belli oldu

Elektrikte serbest tüketici alt limiti düşürüldü

Elektrikte serbest tüketici alt limiti düşürüldü

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

3 adımda kolay çeyiz alışverişi nasıl yapılır?

3 adımda kolay çeyiz alışverişi nasıl yapılır?

Konkordato isteyen Çıtır Usta iflas etti

Konkordato isteyen Çıtır Usta iflas etti

Her gün onlarca üründe yeni yıl indirimini kaçırmayın!

Her gün onlarca üründe yeni yıl indirimini kaçırmayın!

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'İkinci 100 Günlük Eylem Planı'nı açıklandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'İkinci 100 Günlük Eylem Planı'nı açıklandı

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
TESK'ten sahte piyango bileti uyarısı

TESK'ten sahte piyango bileti uyarısı

KDV VE ÖTV indirimlerinde son 10 gün

KDV VE ÖTV indirimlerinde son 10 gün

Elektrikte serbest tüketici alt limiti düşürüldü

67 TL'den fazla fatura ödeyenler yararlanacak

Yeni 20 TL banknotlar tedavüle girecek

Yeni banknotlar geliyor

Araç sahipleri dikkat! Benzin ve motorine indirim yolda

Çifte indirim geliyor

Enerji piyasalarında 2019'da uygulanacak cezalar belirlendi

2019'da uygulanacak cezalar belli oldu

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.