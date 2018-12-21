Ev alacaklara bir müjde daha! bir banka daha konut kredilerinde düzenlemeye gitti

Emlak sektörünü canlandırmak ve konut stoğunun eritilmesi için başlatılan kampanyaya Ziraat Bankası, VakıfBank, Halkbank ve İş Bankası'nın ardından Vakıf Katılım da eklendi. Vakıf Katılım Genel Müdürü İkram Göktaş konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Vakıf Katılım olarak bu güne kadar reel ekonominin gelişimi için üzerimize düşen tüm sorumlulukları eksiksiz bir şekilde yerine getirdik. Hem bireysel hem de kurumsal müşterilerimize en uygun maliyetle finansman desteği sağlama vizyonu ile çalışmalarımıza yön verdik. Şimdi de gerek uygun maliyetlerle ev sahibi olmak isteyen müşterilerimize destek vermek gerekse konut stokunu eriterek ülke ekonomimizin lokomotif sektörlerinden olan inşaat sektörüne can vermek amacıyla, halihazırda müşterimiz olan ya da kurumumuzla aktif (kredili) olarak çalışan konut üreticisi firmalarından alınacak konutlar için konut finansmanı kar oranımızı 0.98 seviyesine çektik. Yapılan kampanyada konut finansmanı kar oranını aylık yüzde 1,78 olarak belirledik. Bizlerle aktif (kredili) olarak çalışmakta olan konut üreticisi firmaları da kampanyamız kapsamında sorumluluk alarak maliyetin bir kısmını üstlenecek ve bu sayede oran müşterilerimize yüzde 0,98 olarak yansıyacaktır. Kampanyamız sayesinde bir yandan firmaların elinde bulunan konut stokunun eritilmesine yönelik önemli katkı sağlanırken, bir yandan da konut almak isteyen kişiler düşük maliyetle konut sahibi olma imkanına kavuşacaklar” dedi.

TÜRKİYE İŞ BANKASI FAİZ ORANLARINDA İNDİRİM! İş Bankası, anlaşmalı konut projelerinden yapılacak yeni kredi kullanımlarında aylık % 0,98’den başlayan faiz oranı, çeşitli vade ve geri ödeme seçenekleri ile konut kredisi imkânı sundu. Daha önce kamu bankalarından Ziraat, Vakıfbank ve Halkbank faiz indirimine gitmişti. Yapılan açıklama şöyle: Anlaşmalı konut projelerinden yapılacak kredi kullanımlarında faiz oranı aylık % 1,78’e inerken, kampanyaya dahil olan müteahhitler tarafından verilecek destek ile bu oran müşteriye %0,98 olarak yansıtılacak. HALKBANK KONUT KREDİSİ İNDİRİMİ Bankadan yapılan yazılı açıklamada, "Halkbank'ın aktif olarak kredili çalışmakta olduğu firmalarla işbirliği içinde sunduğu konut kredisi kapsamında, aylık yüzde 1.78 olarak belirlenen faiz oranlarında konut kredisi kullanıcılarının yüzde 0.98'i aşan faiz maliyetlerini anlaşmalı firmalar üstlenecek" denildi. ANLAŞMALI FİRMALAR ÜSTLENECEK Halkbank'ın aktif olarak kredili çalışmakta olduğu firmalarla iş birliği içinde sunduğu konut kredisi kapsamında, aylık yüzde 1,78 olarak belirlenen faiz oranlarında konut kredisi kullanıcılarının yüzde 0,98'i aşan faiz maliyetlerini anlaşmalı firmalar üstlenecek. Halkbank konut kredisini yüzde 0,98'e kadar indirerek hem konut üreticisi firmaların taleplerine hem de banka müşterilerinin konut ihtiyacına cevap verecek. Bankanın konut kredisi faizlerinde sağladığı uygun oranlar, Halkbank ile kredili çalışmakta olan firmaların elinde bulunan inşaatı tamamlanmış konutlar ile inşaatı henüz devam etmekte olan konutların satışını kapsayacak.

OLUMLU KATKI SAĞLAYACAK Özellikle alt ve orta gelir grubu başta olmak üzere, konut sahibi olmak isteyen herkesin uygun şartlarla finansmana erişimini amaçlayan düzenleme firmaların konut stokunun eritilmesini sağlayacak. Kullandırılan konut kredilerinin bir kısmının, söz konusu firmaların Halkbank'taki kredilerinin geri ödenmesinde kullanılacak, bu düzenleme firmaların üzerindeki mali yükü hafifleterek Halkbank tarafından kullandırılan kredilerin akışkanlığına da olumlu bir katkı sağlayacak. VAKIFBANK'TAN KONUT KREDİSİ İNDİRİMİ Vakıfbank aktif kredili müşterisi olan firmaların ürettiği konutlardan satın almak isteyen bireysel müşterilere, kampanyaya dahil olan firmaların da katkısıyla aylık yüzde 0.98 faizle 120 ay vadede 500,000 TL'ye kadar konut kredisi kullandıracak.

Yapılan yazılı açıklamaya göre, uygulama kapsamındaki konut kredisi ödemelerinin bir kısmı firmaların Vakıfbank'taki ticari risklerine mahsup edilirken kalan kısmı da ilgili firmalara nakit akışı sağlayacak. ZİRAAT BANKASI KONUT KREDİSİ İNDİRİMİ