Ev alan vatandaşa devletten destek

Devlet katkısında üst limit arttı. 5 yıl boyunca 80 bin lira biriktiren, ev alırken devletten de 20 bin lira karşılıksız para alabilecek.

80 bin TL biriktir 20 bin TL devletten

1 / 9 'Konut Hesabı ve Devlet Katkısı' uygulamasında sistemde en az 3 yıl kalma şartı bulunurken, eski yönetmelikte 3 yıl kalanlar yatırdığı paranın yüzde 15'ini, 4 yıl kalanlar yüzde 18'ini ve 5 yıl kalan da yüzde 20'sini alabiliyordu.

2 / 9 Yeni düzenlemeyle, uygulamada 5 yıl ve daha uzun süre kalanlara ödeme miktarının en fazla yüzde 25'i kadar destek sağlanacak. Bu destek, en fazla 20 bin lira olacak.

3 / 9 Bu oran her yıl yeniden değerleme oranı kadar da artırılacak. Sistemde 3 ve 4 yıl kalanların alacakları katkı payı miktarları için ise yönetmelik bekleniyor. Hazırlanacak yönetmelikle bu oran ve tutarlar belli olacak.

4 / 9 İLK ÖDEME 2019'DA Devlet desteği üst oranının yüzde 20'den yüzde 25'e çıkarılması dikkate alındığında, uygulamadan en kârlı çıkanlar sistemde 5 yıl süreyle kalanlar olacak. 5 yılda 80 bin lira birikim yapan, ilk evini aldığında 20 bin lira devlet katkısı alabilecek.

5 / 9 Uygulama 2016'da başladı. Bu tarihte hesap açanlar, 2019'da ev alırsa devlet katkısını alabilecek. Yani ilk devlet katkısı 2019'da ödenecek.

6 / 9 ÇEYİZ KATKISI 7 BİN 500 TL Bankada 3-5 yıl düzenli birikim yapıp 27 yaşından önce ilk evliliğini yapanlara devlet katkısı verilmesini içeren uygulamanın da cazibesi arttı.

7 / 9 Devlet desteğinin üst oranı yüzde 20'den 25'e, azami tutarı da 5 bin liradan 7 bin 500 liraya çıkarıldı. Sistemde 5 yıl kalan ve düzenli ödeme yapanlar en yüksek oran olan 7 bin 500 liralık devlet katkısını alma hakkını kazanabilecek.

8 / 9 30 bin lira biriktiren 7 bin 500 lira devlet katkısı alabilecek. Çiftler bundan ayrı ayrı yararlanıp tutarı ikiye katlayabilecek. Sistemde 3 veya 4 yıl kalanlara ödenecek devlet katkısı miktarları hazırlanacak yönetmelikle belirlenecek.