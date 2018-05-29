Ev alan vatandaşa devletten destek

Devlet katkısında üst limit arttı. 5 yıl boyunca 80 bin lira biriktiren, ev alırken devletten de 20 bin lira karşılıksız para alabilecek.
80 bin TL biriktir 20 bin TL devletten
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'Konut Hesabı ve Devlet Katkısı' uygulamasında sistemde en az 3 yıl kalma şartı bulunurken, eski yönetmelikte 3 yıl kalanlar yatırdığı paranın yüzde 15'ini, 4 yıl kalanlar yüzde 18'ini ve 5 yıl kalan da yüzde 20'sini alabiliyordu.
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Yeni düzenlemeyle, uygulamada 5 yıl ve daha uzun süre kalanlara ödeme miktarının en fazla yüzde 25'i kadar destek sağlanacak. Bu destek, en fazla 20 bin lira olacak.
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Bu oran her yıl yeniden değerleme oranı kadar da artırılacak. Sistemde 3 ve 4 yıl kalanların alacakları katkı payı miktarları için ise yönetmelik bekleniyor. Hazırlanacak yönetmelikle bu oran ve tutarlar belli olacak.
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İLK ÖDEME 2019'DA
Devlet desteği üst oranının yüzde 20'den yüzde 25'e çıkarılması dikkate alındığında, uygulamadan en kârlı çıkanlar sistemde 5 yıl süreyle kalanlar olacak. 5 yılda 80 bin lira birikim yapan, ilk evini aldığında 20 bin lira devlet katkısı alabilecek.
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Uygulama 2016'da başladı. Bu tarihte hesap açanlar, 2019'da ev alırsa devlet katkısını alabilecek. Yani ilk devlet katkısı 2019'da ödenecek.
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ÇEYİZ KATKISI 7 BİN 500 TL
Bankada 3-5 yıl düzenli birikim yapıp 27 yaşından önce ilk evliliğini yapanlara devlet katkısı verilmesini içeren uygulamanın da cazibesi arttı.
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Devlet desteğinin üst oranı yüzde 20'den 25'e, azami tutarı da 5 bin liradan 7 bin 500 liraya çıkarıldı. Sistemde 5 yıl kalan ve düzenli ödeme yapanlar en yüksek oran olan 7 bin 500 liralık devlet katkısını alma hakkını kazanabilecek.
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30 bin lira biriktiren 7 bin 500 lira devlet katkısı alabilecek. Çiftler bundan ayrı ayrı yararlanıp tutarı ikiye katlayabilecek. Sistemde 3 veya 4 yıl kalanlara ödenecek devlet katkısı miktarları hazırlanacak yönetmelikle belirlenecek.
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2 yılı dolduran uygulamada, ilk ödeme 2019'da yapılacak. Çeyiz hesabında çiftlerin devlet katkısını alabilmeleri için evlilik tarihinden itibaren 6 ay içerisinde evlilik cüzdanı ve ilk evlilikleri olduğuna dair belge ile bankaya başvurmaları gerekiyor.(TAKVİM)
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