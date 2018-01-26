FİNANS

Ev almak isteyenlere teşvik geliyor

26 Ocak 2018 15:48

Hükümet konut alımlarını teşvik edecek yeni bir düzenlemeyi hayata geçiriyor. Özellikle düşük ve orta gelir grubunun hedeflendiği ve piyasadan daha düşük faizle konut edindirmeyi amaçlayan sistemde devlet katkısı da olacak

Ev almak isteyenlere teşvik geliyor

Üst düzey bir ekonomi yetkilisi, Reuters'a yaptığı açıklamada, "Yapı Tasarruf Sandığı Sistemi" olarak adlandırılan düzenlemenin üzerinde çalışılan torba kanunda yer alacağını ve kısa süre içinde de ilan edilmesinin planlandığını söyledi.

Yetkili, "Yapı Tasarruf Sandığı Sistemi" olarak adlandırılan düzenleme ile ilgili çalışmanın yapıldığını belirterek, "Türkiye'de mortgage sistemini yavaş yavaş ortaya çıkartacak uzmanlaşmış bankacılığın gündeme gelmesi söz konusu. Bununla ilgili adımlar atılıyor. Bunlardan biri de yapı tasarruf sandığı sistemi" dedi ve ekledi:

"Sistem, daha düşük faizle herkesin ev sahibi olmasına özellikle de yoksul ve orta kesime yönelik bir uygulama. Avrupa'da çok başarılı uygulamalar var; özellikle Almanya'da. Almanya'daki uygulamanın bir benzerini Türkiye'ye taşıma doğrultusunda bir adım atıldı... Şu anda torba kanunda, çok yakında ilan edilecek."

Ekonomi yetkilisi şöyle devam etti:

"Bu sistemde kredi ve mevduat faizleri oldukça düşük, ortalamaların çok altında olacak... Bazı bankalar uzun zamandır bunun üzerinde çalışıyorlar. Yalnızca konut alımında değil, tadilat işlemlerinde, konut kredilerinin daha hızlı kapatılmasında ve konut amaçlı diğer kullanımlarda da bu sistem geçerli olabilir. Bu sistem kapalı bir sistem olduğu için sermaye piyasalarının dalgalanmasından çok az etkileniyor ya da hiç etkilenmiyor."

Yetkilinin verdiği bilgiye göre, söz konusu sistemde dalgalanmalardan etkilenmemek için başlangıçta müşteri ile yapı tasarrufu bankası arasında imzalanan sözleşme ile mevduat ve kredi faizleri sabitleniyor. Söz konusu oranlar sözleşme tarihinde geçerli olan mevduat ve kredi faizlerinin oldukça altında belirleniyor.

Sistemde düşük mevduat faizi içeren sözleşmelerin müşteriler açısından cazip olmasını teminen mevduatlara devlet katkısı veriliyor.

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Okuyucu Yorumları20 yorum
  • 136 Oy
    Bunları da fakir görünümlü zengin çakallar alır. Gerçek ihtiyaç sahiplerine birşey kalmaz...
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  • 143 Oy
    48-50 AY DÜŞÜK TAKSİT OLACAKSA, FAİZ DÜŞÜK DEYİP CAZİP GİBİ SUNACAKSANIZ GÖZ BOYAMADAN BAŞKA BİRŞEY OLMAZ. MALUM BANKALAR 48 AYA ZATEN DÜŞÜK FAİZ VEİYOR.
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  • 57 Oy
    Zengini daha çok zengin edecek bir düzenlemeyse hiç yapmasınlar.Bu seferde vadeyi 30 seneyemi çıkaracaklar acaba.Ölme eşşeğim ölme yaşlanana kadar borçmu ödüycez.Ev sahibi olmak hayalmi oldu artık
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  • 40 Oy
    zaten şuanda var.devlet destekli konut hesabı.yine bu hükumet açıklamıştı geçen yıl.vatandaşı enayi yerine koyup yolmayı düşündükleri için tutmadı tabii o.şimdikinide yine allayıp pullayıp yeniden sokmaya çalışacaklar
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  • 37 Oy
    Tarım arazilerini yeşil alanları YANDAŞ HARİS MÜTEAHHİTLERE peşkeş çektiler. Onlarda hoyratça atta TALAN zihniyetiyle yaptılar. Satamadılar. Şimdi bir daha DEVLET İMKANLARIYLA YANDAŞ AÇGÖZLÜ MÜTEAHHİTLERE kaynak aktarıyorlar. Eskiden HIRSIZLIK çetelerin işiydi. Mafya bile hırsızlık yapmaz açık açık haraç şeklinde alırdı. Şimdi artık açgözlü siyasetçi işadamı işbirliğiyle DAHA BÜYÜK MONTANLI HAZİNEYİ SOYUYORLAR.
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  • 11 Oy
    Ev almak için asla borçlanmam, aklını peynir ekmekle yiyenlerin işidir bu, neden banka borcuna batayım, bitmeyecek borç ve faiz ödemesidir bu, beni borç batağına sürükleyip yandaş müteahhit zengin etmeye çalışan bir hükümet uygulaması bu, beni borç batağına sürükleyeceğine, çalıştığım yerde 5 senede faizsiz taksit ödeyebileceğim kadar maaşımı artır faizci ve rantiyeci zengin etmeden ev sahibi olayım, hükümetin amacı üzüm yemek değil bağcıyı dövmektir. Kimseye tavsiye edilmez bitmeyecek bir borcun altına girilmemelidir asla. Bırak batarsa batsın *** laz mütahitleri...
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  • 8 Oy
    faiz dusurmek evet ama önemli olan fiyatlarin düsmesi faizi dusrdugunun iki kati fiyata zam gelecekse ne anlami var faiz dusurmenin parasi olan zaten aliyor olmayana cözum yapmak lazim zengini dahada zengin yapmaya bi son verin artik
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  • 4 Oy
    önçelikle sabit gelirli alım güçü yüksek bir iş yoksa bankaların elinde dünyaca konut var vatandaşa düşük faizli verdin adam tamda bitirmeye yakın işinden oluyor krediyi nerden ödesin karnını nerden doyursun bunlara önçelikle çare gerekir
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  • 4 Oy
    Yap almanya gibi anlindan opem 20 yil vade faizi toplasan 20 yilda ana para kadar faiz iaten atildin fabrikadan atildin devlet odyuyo istedigin zaman indirip cikartiyon odemeni hadi yap hadiii
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  • 5 Oy
    ailesinden ev kalmayanlara faizsiz yada cok düşük faizle ev almasının önünü acın evide istediği yerden alsın toki ye esir bırakmayın vatandaşı
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  • 2 Oy
    Düşük gelirli ve orta gelirli vatandaşların konut satın almak için yıllarca çalışıp birikim yapıp peşinat biriktirmek zorunda kalması ne saçma sosyal devlet nerede neden her zaman vergisini düzenli ödeyen rüşvet almayan gasp etmeyen emeği ile çalışan ve emekli olan bütün vatandaşlarına yardımcı olmakta bu ülkenin boynunun borcu değil midir? Bedava ev tabiki istemiyoruz ama peşinat ödemeden ev almak istiyoruz üstelik faizinin de bize cazip gelmesi gerekiyor 100 binlik eve 70 bin faiz ödemek istemiyoruz artık ne yapılacaksa yapılsın adımlar atılsın
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  • 1 Oy
    Yine bi hesap actirip zorunlu emeklilik sistemi gibi zorunlu ev sahipli sistemi acip 1600 liranin 100 150 tl sine cöküp 10 yil sonra bilmem ne oranda krediyle ev alabilcek derler seyredin devlete para lazim oda insaatta
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  • 1 Oy
    faiz oranları düşsede herkes ev sahibi ola bilse keşke
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  • 1 Oy
    sanki evi bedava verecekler o kadar cazip!!!
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  • 1 Oy
    her faiz düşürülmesinde mütahitler evlere zam yapıyor vatandaş bu olaydan yararlanamıyor...
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  • 1 Oy
    faziler düşdü diye millet ev aramaya çıkıyor mütahiler gelen giden çok diye hemen zam çakıyor..ankarada adam tarlanın ortasına ev yapmış dünya para istiyor bakkal yok okul yok ulaşım yok gecleri in cin cirit oynuyor.aynı paraya deniz kenarında villa satılıyor.
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  • 1 Oy
    Ben haberden birşey anlamadım. Kredi çekmeyecek miyiz? Kredinin faizi mi düşük olacak yoksa önce bankada para mı bitiktireceğiz? Bankada biriktirirken sözleşme mı imzalayacağız bize ne faydası olacak düzgünce yazın lütfen.
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  • 1 Oy
    ac gozlu mutahhitlere gun dogdu desene en az%40 zam yaparlar 4 duvara simdi...
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  • 1 Oy
    Düşük faizle ev alacak kadar bütçem olsa memleketi terkederim. Bankalara borcu olanlara selam bile verilmiyor siz mortgage ten söze diyorsunuz.
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  • 0 Oy
    Bizim TOKİ ye ne oldu oda aynı amaçla ev yapmaya başladıydı FAKİRE FUKARAYA. Ben daha TOKİ nin yaptığı hiçbir sitenin bahçesine giremedim.
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