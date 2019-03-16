FİNANS

Ev hanımlarına evde iş imkanı!

EKONOMİ HABERLERİ  | 16.03.2019 14:51 | Son Güncelleme

Çalışan kadın sayısının artırılması ve kadınların istihdam edilmesine destek olan İŞKUR, yeni bir projeyle ev kadınlarının evde gelir elde etmesini sağlayacak.

Ev hanımlarına evde iş imkanı!

Yeni uygulamayla, kadınlar ‘evde’ iş yaparak aile bütçesine katkı sağlayacak. Ev kadınları günlük ortalama 3-4 saat çalışmayla, 600 ile 800 lira arasında gelir elde edebilecek. İŞKUR tarafından sunulan bu imkandan yararlanmak isteyen kadınlar, kuruma giderek iş ve meslek danışmanları aracılığıyla kayıt yaptırarak, sisteme kaydedilecek.

Kadınların eğitim sertifika ve belgeleri dikkate alınarak, evde yapmalarına uygun olan işler, SMS’le iletilecek. Söz konusu proje kapsamında ev kadınları, nikah şekeri, bitki çayı paketleme, sabun, tel toka kutulama, kulak çubuğu ambalajlama, poşet katlama, cetvel seti hazırlama, küpe arkası takma, takı tasarımı, tırnak kutulama, mandal montajı, gömlek yakası dikme, peçete halkası yapma, gibi işler yapacak.

İHA

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Anahtar Kelimeler:
İŞKUR iş ilanları ev hanımı Kadın

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