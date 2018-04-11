Ev kadınıydı patron oldu, siparişlere yetişemiyor!

Ünzile Dağdelen, "Bu işi eşimle internetten araştırarak bulduk, yapmaya karar verdik. İyi de oldu. Mantarlarımızı genellikle İstanbul ve Ankara'ya gönderiyoruz" dedi.

Siparişlere yetişemiyor

1 / 7 Afyonkarahisar'ın merkeze bağlı Çayırbağ beldesinde "Genç Çiftçi Projesi" kapsamında aldığı hibe desteğiyle istiridye mantarı üreten 33 yaşındaki ev hanımı Ünzile Dağdelen, kendi işinin patronu oldu.

2 / 7 Dağdelen, eşinin önerisi üzerine Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğüne giderek Genç Çiftçi Projesi'ne başvurduğunu söyledi. Başvurunun uygun görülmesi üzerine 30 bin lira hibe alarak işe başladığını belirten Dağdelen, ilk hasatta elde ettikleri mantarın yoğun ilgi gördüğünü ifade etti.

3 / 7 İkinci hasadın devam ettiğini anlatan Dağdelen, şöyle konuştu: "Daha önce ev hanımıydım, bu işe başladıktan sonra 'çalışmak çok güzelmiş' dedim. Zevkli bir iş. Aile bütçesine katkıda bulunuyorum. Bu işi eşimle internetten araştırarak bulduk, yapmaya karar verdik. İyi de oldu. Mantarlarımızı genellikle İstanbul ve Ankara'ya gönderiyoruz ayrıca semt pazarlarına götürüyoruz. İstiridye mantarının lezzeti diğer mantarlara göre biraz farklı. Kadınlara tavsiyem; evde oturmasınlar. Devletimizin birçok imkanı var. Bunlardan yararlanırlarsa hem kendi işlerini kurarlar hem de aile bütçelerine katkı sağlarlar."

4 / 7 Dağdelen, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba'nın da ili ziyareti sırasında tesisi incelediğini hatırlatarak, "Üreticilere ve girişimcilere desteklerinden dolayı Bakanımıza çok teşekkür ederim." dedi.

5 / 7 Metin Dağdelen (38) de internetten araştırdığı mantar üreticiliğinin eşi için uygun olduğunu düşündüğünü aktardı.

6 / 7 "Siparişlere yetişemiyoruz" Bakanlığın girişimci kadınlara hibe desteği olduğunu öğrenince başvurmaya karar verdiklerine işaret eden Dağdelen, şunları kaydetti: "Evrakları hazırlayıp İl Müdürlüğüne başvurduk. Kısa sürede hibemiz çıktı. Ardından tesisi kurduk. Eşime her zaman destek veriyorum. Pazarlama sıkıntımız yok. Şu anda siparişlere yetişemiyoruz. O yüzden tesisi genişletmeyi düşünüyoruz. Mantarı İstanbul, Eskişehir ve Ankara, onun haricinde Afyonkarahisar merkezde birkaç yere veriyoruz. Bir hasatta 3,5 ton ürün alıyoruz. Mantarımız paketlenerek marketlere gidiyor."