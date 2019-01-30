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Ev kredisi çektikten sonra vefat eden kişinin ailesinden hukuk zaferi

EKONOMİ HABERLERİ  | 30.01.2019 09:44 | Son Güncelleme

İstanbul’da yaşayan bir vatandaş ev kredisi aldı. Kredi borcu devam ederken hayatını kaybetti. Hayat sigortasının süresi ise dolmuştu ve banka ile sigorta bildirmemişti. Aile, kalan borç ile ilgili hukuk mücadelesi başlattı.Önce Tüketici Hakem Heyeti ret verdi ardından Yargıtay kararı bozarak her iki tarafı da kusurlu bularak yeniden karar alınması gerektiğine hükmetti.

Ev kredisi çektikten sonra vefat eden kişinin ailesinden hukuk zaferi

Ev alma hayali kuran vatandaş, bankadan 10 yıl vadeli kredi çekerek ev satın aldı. Ödemenin 3’üncü yılında hayatını kaybetti. Borç ise ailesine kaldı.

BANKADAN VE SİGORTA ŞİRKETİNDEN OLUMSUZ CEVAP

Aile borcun ödenmesi için banka ve sigorta şirketine başvurdu. Ancak olumsuz yanıt aldı. Kredi kullanırken yaptırılan hayat sigortası 9 ay önce bitmiş ve poliçe yenilenmemişti. Habertürk'te yer alan habere göre;
Banka, sigorta şirketinin ödeme yapmadığını ileri sürdü. Sigorta şirketi ise şartnameye göre 6 aylık sürenin geçtiğini ve yenileme yapılamayacağını savundu. Aile mahkeme başvurdu.

MAHKEME DAVAYI REDDETTİ

Tüketici Mahkemesi, banka ve sigorta şirketinin haklı olduğunu belirterek davayı reddetti. Aile, Yargıtay’a başvurdu.

YARGITAY KARARI BOZDU

Yargıtay, ihtiyati sigortalarda kredi süresi içinde yenileme zorunluluğunun kredi kullanana, yenilemeye dair bilgilendirme yapma sorumluluğunun ise kredi kuruluşuna ait olduğunu belirtti. Olayda tarafların ortak kusurlu oldukları ve kusur oranlarının belirlenerek karar verilmesine hükmetti.

BANKA YÜZDE 40 KUSURLU

Dava yeniden görüldü. Bilirkişi raporuna göre, banka yüzde 40 kusurlu bulundu. Mahkeme, bankayı 9 bin 758 TL tazminata mahkum etti. Kararda, avukatın güncelleme yaptığı yeni tazminat miktarı ile ilgili olarak ayrı bir dava açabileceği de belirtildi. Aile, tekrar dava açmaya hazırlanıyor.


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