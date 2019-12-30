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  4. Ev tekstilinde "Avrupa'nın en güçlü üreticisi" Türkiye'den 160 ülkeye ihracat

Ev tekstilinde "Avrupa'nın en güçlü üreticisi" Türkiye'den 160 ülkeye ihracat

EKONOMİ HABERLERİ  | 30.12.2019 11:01 | Son Güncelleme

Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Pınar Taşdelen Engin: - "Dünyada en fazla ev tekstili ihracatı yapan 4 ülke arasında yer alıyoruz. Ev tekstilinde özellikle Avrupa'da en güçlü olduğumuz biliniyor. Bu bizim söylemimiz değil, yabancıların bize bakış açısı böyle" - "Bu seneye (2019) baktığımız zaman toplamda 2,6 milyar dolar civarında ev tekstili ihracatımız olacak" - "Ev tekstili üretimi yapan firmalarımız her yerdeler. İhracat yaptığı ülkeleri çeşitlendirme konusunda ev tekstilci arkadaşlarımızı çok başarılı buluyoruz"

CEM ŞAN - Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği (UTİB) Yönetim Kurulu Başkanı Pınar Taşdelen Engin, Türkiye'nin en fazla ev tekstili ürünü ihraç eden dört ülkeden biri olduğunu belirterek "Ev tekstilinde özellikle Avrupa'da en güçlü olduğumuz biliniyor. Bu bizim söylemimiz değil, yabancıların bize bakış açısı böyle." dedi.

Pınar Taşdelen Engin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tekstil sektörünün Türkiye'nin geleneksel sanayi kollarının başında yer aldığını ve ihracattaki başarı öyküsünün temel taşlarından olduğunu söyledi.

Türk tekstil sektörünün, ürün kalitesi, moda ve trendleri belirleme gücüne sahip tasarımları ve yüksek teknolojisi itibarıyla dünyada çok özel bir yere sahip olduğunu vurgulayan Engin, şöyle devam etti:

"Türkiye'de tekstil ve hazır giyim, bir bütün olarak en fazla dış ticaret fazlası veren sektörlerin başında geliyor. Dünyada en fazla ev tekstili ihracatı yapan dört ülke arasında yer alıyoruz. Ev tekstilinde özellikle Avrupa'da en güçlü olduğumuz biliniyor. Bu bizim söylemimiz değil, yabancıların bize bakış açısı böyle. Bu seneye (2019) baktığımız zaman toplamda 2,6 milyar dolar civarında ev tekstili ihracatımız olacak. Bunun yüzde 20-25 civarı da UTİB tarafından gerçekleştiriliyor."

Engin, Türkiye'nin ev tekstili alanında dünyanın ikinci büyük fuarına ev sahipliği yaptığına dikkati çekerek küresel ölçekte önemli alıcıların geldiği bu organizasyonun sektör ihracatını artırmak için iyi bir fırsat olduğunu dile getirdi.

Türk ev tekstili sektörünün son zamanlarda büyük yatırımlar yaptığına işaret eden Engin, dünyada yaklaşık 60 milyar dolarlık pazara sahip olan bu sektörde Türkiye'nin payının da yüzde 4,5 seviyelerinde olduğunu aktardı.

- En fazla ihracat yapılan ülkeler: ABD, Almanya ve Birleşik Krallık

Pınar Taşdelen Engin, ev tekstilinde Türk ürünlerinin çok beğenildiğini ve dünyanın birçok ülkesi tarafından talep edildiğini anlattı.

Bursa'yı, ev tekstilinde trendleri belirleme konusunda lider olarak nitelendiren Engin, "Ev tekstilinde yaptığımız ihracatta ABD, Almanya ve Birleşik Krallık ilk üçte yer alan ülkeler. Almanya'ya ihracatımız bu yıl 465 milyon dolar seviyesinde gerçekleşecek. Amerika'ya da 300 milyon dolar civarında ihracatımız olacak." ifadelerini kullandı.

Engin, ev tekstili üreten firmaların sahiplerinin, yöneticilerinin çok girişimci olduğunu vurguladı.

Dış satımla ilgili verilere değinen Engin, "160 ülkeye ihracat yapıyoruz şu anda. Ev tekstili üretimi yapan firmalarımız her yerdeler. Bu yılki verilere baktığımızda Panama, Yemen, Umman gibi pek çok ülkeye olan ihracatımızı artırmışız. Çekinmeden o ülkeleri ziyaret ederek ihracat yaptıkları ülkeleri çeşitlendirme konusunda kararlılık gösteren ev tekstilci arkadaşlarımızı çok başarılı buluyoruz." diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Avrupa bursa Ev Tekstili ihracat Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği UTİB

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