Ev tekstilinde "Avrupa'nın en güçlü üreticisi" Türkiye'den 160 ülkeye ihracat

CEM ŞAN - Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği (UTİB) Yönetim Kurulu Başkanı Pınar Taşdelen Engin, Türkiye'nin en fazla ev tekstili ürünü ihraç eden dört ülkeden biri olduğunu belirterek "Ev tekstilinde özellikle Avrupa'da en güçlü olduğumuz biliniyor. Bu bizim söylemimiz değil, yabancıların bize bakış açısı böyle." dedi.

Pınar Taşdelen Engin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tekstil sektörünün Türkiye'nin geleneksel sanayi kollarının başında yer aldığını ve ihracattaki başarı öyküsünün temel taşlarından olduğunu söyledi.

Türk tekstil sektörünün, ürün kalitesi, moda ve trendleri belirleme gücüne sahip tasarımları ve yüksek teknolojisi itibarıyla dünyada çok özel bir yere sahip olduğunu vurgulayan Engin, şöyle devam etti:

"Türkiye'de tekstil ve hazır giyim, bir bütün olarak en fazla dış ticaret fazlası veren sektörlerin başında geliyor. Dünyada en fazla ev tekstili ihracatı yapan dört ülke arasında yer alıyoruz. Ev tekstilinde özellikle Avrupa'da en güçlü olduğumuz biliniyor. Bu bizim söylemimiz değil, yabancıların bize bakış açısı böyle. Bu seneye (2019) baktığımız zaman toplamda 2,6 milyar dolar civarında ev tekstili ihracatımız olacak. Bunun yüzde 20-25 civarı da UTİB tarafından gerçekleştiriliyor."