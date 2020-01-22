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  4. Ev temizliğinden kazandığı sermayeyle mantar üreticisi oldu

Ev temizliğinden kazandığı sermayeyle mantar üreticisi oldu

EKONOMİ HABERLERİ  | 22.01.2020 11:07 | Son Güncelleme

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde yaşayan 37 yaşındaki 4 çocuk annesi Hayriye Duman, evinin bodrumunda başladığı mantar üretimini, "Genç Çiftçi Projesi"nden de hibe desteği alarak aylık 3 bin tona çıkardı - Girişimci Duman: - "Mantar ihracatı, kurutması, salamurası ve turşusu gibi hayallerim var. Kestane mantarı üreterek Malatya'ya tanıtmayı çok istiyorum"

ORHAN YOLDAŞ - Malatya'da ev temizliğine giderek kazandığı parayla mantar tohumu alıp üretime başlayan Hayriye Duman, Tarım ve Orman Bakanlığının "Genç Çiftçi Projesi"nden aldığı hibeyle 500 metrekarelik tesis kurdu.

Akçadağ ilçesinde yaşayan 37 yaşındaki 4 çocuk annesi Hayriye Duman, yaklaşık 8 yıl önce televizyondan görerek mantar üretmeye karar verdi.

Eşinden habersiz ev temizliğine giderek biriktirdiği parayla tohum alarak evinin bodrumunda istiridye mantarı üretmeye başlayan Duman, bunları ilçede sattı.

Duman, ürünlerinin beğenilmesi ve talebin artması üzerine Genç Çiftçi Projesi'nden 2016'da 25 bin lira hibe desteği alarak kurduğu ve daha sonra büyüttüğü tesiste aylık 3 ton mantar üretir hale geldi.

Hayriye Duman, AA muhabirine, istiridye mantarlarının kompostlarda filizlenmesini görmenin kendisini çok mutlu ettiğini söyledi.

Kentte 2012'de meydana gelen zirai don nedeniyle ürün elde edemediklerini ve arayış içerisine girdiklerini anlatan Duman, aynı yıl mantar üretmeye karar verdiğini ifade etti.

Evlere temizliğe giderek, kazandığı parayı sermaye yaparak 5 kilogram mantar tohumu ve bir torba hazır kompostla üretime başladığını anlatan Duman, "İlerleyen süreçte Akçadağ Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü de bana destek verdi. Müdürlük bize hazır 60 kompost verdi. Ürettiğim mantarı okullara satmaya başladım. Okullardaki öğretmenlerimizden mantarlı ekmek siparişi de geldi. 2016'da ise Genç Çiftçi Projesi'nden faydalandım, projeye eşimden habersiz müracaat etmiştim. Birde baktık ki proje onaylandı." ifadelerini kullandı.

- Üretim alanını 500 metrekareye çıkardı, paketleme ve satış yerleri açtı

Aldıkları 25 bin liralık hibe desteğiyle Çobanuşağı Mahallesi'nde 100 metrekare alanda mantar üretimine başlamak için kolları sıvadıklarını aktaran Duman, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Tesisin kurulumunda eşimle gece gündüz çalıştık. 2016'nın ekim ayında ise tesisimizi açtık. İki yıl burada üretim yaparak ürettiğim mantarları paketleyip kent merkezindeki marketlere dağıttım. Daha sonra eşimin Danimarka'daki kardeşinin desteğiyle şu an bulunduğumuz tesise geçtik. Böylece üretim alanımızı 500 metrekareye çıkardık. Kent merkezinde paketleme, toptan ve perakende satış yerimiz bulunuyor."

İşini sevdiğini vurgulayan Duman, mantarların komposttan çıkışlarına adeta aşık olduğunu anlattı.

Duman, aylık ortalama 20 ton kompost satışı da yaptıklarını dile getirerek, "Mantar ihracatı, kurutması, salamurası ve turşusu gibi hayallerim var. Kestane mantarı üreterek Malatya'ya tanıtmayı çok istiyorum." dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Akçadağ, Genç Çiftçi Projesi, Hayriye Duman, istiridye mantarı, Malatya, Mantar,

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