Evde bakım maaşı yatan iller | Evde bakım maaşı sorgulaması nasıl yapılır?

Bakıma muhtaç olan engelliler ve yaşlı bireylerin ailelerinden ayrılmamaları amacıyla verilen evde bakım maaşı vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Evde bakım maaşı yatan iller Nisan ayının başlamasının ardından merakla sorgulanıyor. Peki evde bakım maaşı sorgulaması nasıl yapılır?
Evde bakım maaşının yatıp yatmadığını öğrenmenin iki yolu bulunuyor. SMS veya e-Devlet sistemi üzerinden emekli maaşı sorgulaması yapabilirsiniz. Devlet dairelerinde yapılan birçok işlemi online olarak gerçekleştirmemizi sağlayan e-Devlet'in "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" sayfası üzerinden evde bakım aylığı sorgulanabiliyor. Sisteme kaydı olan vatandaşlar, şifreleri ve T.C kimlik numaralarıyla sorgulama işlemini yapabiliyor. Maaşlarını Ziraat Katılım Bankası vasıtasıyla alanların, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747'e sms yollamaları gerekiyor. Mesaj göndermeniz halinde 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilecektir. Ziraat Bankası SMS kodu ile bakiyenizi her ay takip edebilirsiniz.
Evde bakım maaşını sorgulamak için bu linki kullanabilirsiniz: https://www.turkiye.gov.tr/aspb-engelli-evde-bakim-odeme-sorgu
Samsun
Aksaray
Sakarya
Ordu
Balıkesir
Amasya
Kırklareli
Edirne
Bolu
Isparta
Gaziantep
Bilecik
Zonguldak
Tekirdağ
Osmaniye
Erzincan
Şanlıurfa
Hatay
Konya
Diyarbakır
Manisa
Uşak
Adıyaman
Antalya
Afyonkarahisar
İzmir
Okuyucu Yorumları 0 yorum