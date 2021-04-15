Evde bakım maaşı yatan iller | Evde bakım maaşı sorgulaması nasıl yapılır?

Bakıma muhtaç olan engelliler ve yaşlı bireylerin ailelerinden ayrılmamaları amacıyla verilen evde bakım maaşı vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Evde bakım maaşı yatan iller Nisan ayının başlamasının ardından merakla sorgulanıyor. Peki evde bakım maaşı sorgulaması nasıl yapılır?

EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMASI NASIL YAPILIR?

Evde bakım maaşının yatıp yatmadığını öğrenmenin iki yolu bulunuyor. SMS veya e-Devlet sistemi üzerinden emekli maaşı sorgulaması yapabilirsiniz. Devlet dairelerinde yapılan birçok işlemi online olarak gerçekleştirmemizi sağlayan e-Devlet'in "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" sayfası üzerinden evde bakım aylığı sorgulanabiliyor. Sisteme kaydı olan vatandaşlar, şifreleri ve T.C kimlik numaralarıyla sorgulama işlemini yapabiliyor. Maaşlarını Ziraat Katılım Bankası vasıtasıyla alanların, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747'e sms yollamaları gerekiyor. Mesaj göndermeniz halinde 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilecektir. Ziraat Bankası SMS kodu ile bakiyenizi her ay takip edebilirsiniz.