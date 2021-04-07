Evde bakım maaşı yattı mı? İşte il il evde bakım maaşı yatan yerler

Nisan ayının başlamasının ardından engelli maaşları yattı mı? sorusu araştırılmaya başladı. Engelli yakınları tarafından "Evde bakım maaşı yatan iller listesi belli oldu mu?" sorusu arama motorları üzerinden yoğun bir şekilde araştırılıyor. Peki, 7 Nisan evde bakım maaşı yatan iller hangileri? İşte, ayrıntılar...

EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER HANGİLERİ?

Evde bakım maaşı sorgulamaları e-Devlet üzerinden veya SMS ile yapılabilmektedir.

EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMASI NASIL YAPILIR?

Evde bakım maaşı ödemeleri e-Devlet’ten sistemi üzerinden sorgulanmaktadır. Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası ile e-Devlet şifresi kullanılarak giriş yaptıktan sonra arama alanına "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazarak ve tıklayınız. Açılan ekranda maaş ödemesi ile ilgili bilgiler görüntülenmektedir. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı sekmesinin altında yer alıyor.

EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN

SMS İLE EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMASI NASIL YAPILIR?

Evde bakım maaşı bakiye takibi SMS yolu ile de yapılabiliyor. Maaşlarını Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne "BAKIYE" yazıp, 4747'e SMS atarak sorgulama yapılabilir. Mesaj gönderiminde 1 SMS ücreti operatör tarafından tahsil ediliyor



