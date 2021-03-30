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Evde bakım parası ne zaman yatıyor? İşte il il evde bakım maaşı sorgulama sayfası

EKONOMİ HABERLERİ  | 30.03.2021 12:10 | Son Güncelleme

Evde bakım maaşı sorgulamaları SMS ve e-Devlet kapısı ile gerçekleştiriliyor. Mart ardından nisan ayı evde bakım maaşı bekleyenler, paraların yatıp yatmadığını e-Devlet ve SMS yoluyla öğrenebilecek.

Evde bakım parası ne zaman yatıyor? İşte il il evde bakım maaşı sorgulama sayfası

Evinde bakıma muhtaç, yaşlı ve engelli bireylere bakan vatandaşlara destek olunması için bakanlık tarafından verilen evde bakım maaşı, il il yatırılıyor.Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından evinde bakıma muhtaç, yaşlı ve engellilere bakanlar için verilen evde bakım maaşı her ayın ortalarına doğru hesaplara yatırılıyor…

EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER LİSTESİ!

Evde bakım maaşı sorgulamaları e-Devlet üzerinden ve SMS ile yapılabilmektedir.

EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMASI NASIL YAPILIR?

Evde bakım maaşı ödemelerini e-Devlet’ten sorgulanabiliyor. Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası ile e-Devlet şifresi kullanılarak giriş yapılmasının ardından arama çubuğuna "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazın ve tıklayınız. Açılan sayfada maaş ödemesi ile ilgili bilgiler görüntülenebilir. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı sekmesinin altında yer alır.

SMS İLE EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMASI NASIL YAPILIR?

Evde bakım maaşı bakiye takibi SMS yolu ile de yapılabiliyor. Maaşlarını Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne "BAKIYE" yazıp, 4747'e SMS atarak sorgulama yapılabilir. Mesaj gönderiminde 1 SMS ücreti operatör tarafından tahsil ediliyor.

Evde bakım parası ne zaman yatıyor? İşte il il evde bakım maaşı sorgulama sayfasıı

EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER LİSTESİ- 25 MART 2021

1- Bolu

2- Tokat

3- Aksaray

4- Osmaniye

5- Çanakkale

6- Samsun

7- Sakarya

8- Hatay

9- Ordu

10- Antalya

11- Diyarbakır

12- Kırıkkale

13- Balıkesir

14- Giresun

15- Adıyaman

16- Manisa

17- istanbul

18- Uşak

19- Bilecik

20- Düzce

21- Erzurum

22- Konya

23- Mersin

24- Zonguldak

25- Niğde

26- Rize

27- Ankara

28- Bursa

29- Kahramanmaraş

30- Edirne

31- Kocaeli

32- İzmir

33- Adana

34- Afyonkarahisar

35- Aydın

36- Isparta

37- Kars

38- Karabük

39- Kayseri


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