Evinde yaptığı davulları yurt dışına satıyor

Küçük yaşlarda müziğe yönelen Bülent Arpat, 10 yaşlarında çeşitli müzik aletleriyle ilgilenmeye başladı. İlerleyen süreçlerde davul çalmaya başlayan Arpat, patlayan davulunu tamir edecek usta bulamayınca davul yapmaya başladı. Evinin balkonuna kurduğu mini atöylede davul yapmaya başlayan Arpat, yaptığı işleri sosyal medyada paylaşarak yoğun ilgi gördü. Arpat, ramazan ayının gelmesiyle birlikte işlerinin daha da yoğun olduğunu belirtti.

Yaptığı davulları Türkiye'nin çeşitli illerine ve yurtdışına gönderdiğini söyleyen Arpat, "Önceden davulları kendim satın alıyordum. Davulum patladı ve tamir ettirmek için usta aradım ama usta bulamadım. Kendi davulumu yapmayı denedim. Başarılı da oldum. Yaptığım işleri sosyal medyadan paylaşmaya başladım. Görenler davulları beğendi. Ben de hobi amaçlı davul yapmaya başladım. İstanbul, Almanya, Kosova başta olmak üzere Türkiye'nin çeşitli yerlerine davul göndermeye başladım. Meslek olarak değil hobi amaçlı yapıyorum. Şu anda çok sipariş geliyor ama yapamadığım için siparişi de alamıyorum" dedi.