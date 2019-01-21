Evinde yaptığı tespihi 10 bin liraya sattı

Diş teknisyeni 2 çocuk babası Ferhat Şener, evinde kurduğu mini torna atölyesinde hobi olarak tespih işlemeciliği yapmaya başladı.

Zaman içinde kendini geliştirerek göz kamaştıran tespihler yapan Şener, evinde yaptığı tespihleri satmaya başladı. Şener’in müşterilerinin çoğu Ankara ve İstanbul olmak üzere seçkin tespih koleksiyonculardan oluşuyor. 10 yıl önce yaşadığı üzücü bir olay üzerine psikolojisinin çok bozulduğunu ifade eden Ferhat Şener, sıkıntıları atmak için evinde yaptığı atölyede el işi yapmaya başladığını belirterek, "Biz ailece 2010 yılında üzücü bir olay yaşadık. Bu olayın acısını dindirmek için evde tahtadan el işleri yapmaya başladım. Daha sonra bu becerim tespih merakına dönüştü.

İnsanların takdirini kazanınca hobi olarak başladığım bu iş bir gelir kapısı oldu. Daha önce madeni 1 kuruştan daha küçük boyutta ve 1 gramdan daha hafif dünyanın en küçük tespihini yapmıştım. Şimdi ise milim hatasız bir özel tespih yaptım. Bu benim için bir meslek haline geldi. Büyük emek vererek hayalimde olan bu tespihi yaptım" dedi.