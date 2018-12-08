FİNANS

Evine yaptığı sistemle doğalgaz faturası ödemiyor!

EKONOMİ HABERLERİ  | 08.12.2018 08:14 | Son Güncelleme

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, emekli sınıf öğretmeni Mehmet Atlı, sobada ısınan sıcak suyu döşediği tesisatla dolaştırarak, 11 yıldır 90 metrekarelik evini ısıtıyor. Mucit öğretmen Atlı, daha önce de hayvan gübresinden elde ettiği biyogazla mutfaktaki ocakta yemek pişirmişti.

Evine yaptığı sistemle doğalgaz faturası ödemiyor!

2004 yılında 28 yılı tamamlayıp emekli olduğunu aktaran sınıf öğretmeni Mehmet Atlı, sobayla sadece bir odasını ısıtabildiği evinin tamamını nasıl ısıtabileceğini düşündüğünü ve sonunda bir çözüme ulaştığını belirterek, "İlk etapta bir kovalı soba aldım, kovanın yerine 20 litrelik su deposu monte ederek işe başladım" dedi.

sobadan-kombi-yapan-mucit-ogretmen-butun-evi-isitiyor_7594_dhaphoto2

"EVİMİN HER YERİ 25 DERECEYE KADAR ISINIYOR"

Emekli öğretmen Atlı, "11 yıl önce, evin içerisine tesisatı döşedim. Evim 3 oda, 1 salon, tümüne petekleri de yerleştirdim. Sistemi kurdum, boruları döşedim. Bir kalorifer pompası ve termostat anahtar yerleştirdim. Sobayı yaktm, ısınan su sistemde dolaşınca bütün ev ısındı. 2 yıl sonra sobayı değiştirip, sistemi maşinga denilen sobaya bağladım. Maşinga sobayı odun ve kömürle çalışan kombi konumuna getirdim. Evimin her yeri 21-22, hatta 25 dereceye kadar ısınıyor. Maliyeti 2 bin lirayı aşmayan bu sistemi sadece kapalı devre ısıtma olarak kullanıyorum. Sıcak su için güneş enerjimiz ve termosifon var" diye konuştu.

sobadan-kombi-yapan-mucit-ogretmen-butun-evi-isitiyor_7594_dhaphoto3

HAYVAN GÜBRESİNDEN BİYOGAZ ELDE ETMİŞTİ

Emekli öğretmen Atlı, daha önce de hayvan gübresinden elde ettiği biyogazla ocakta yemek pişirmişti.

sobadan-kombi-yapan-mucit-ogretmen-butun-evi-isitiyor_7594_dhaphoto4

DHA

PARTNERSosyal Medyanın Diğer Yüzü: Tanımadığı Birinin Fotoğraflarını İki Yıldır Birebir Taklit Eden KadınSosyal Medyanın Diğer Yüzü: Tanımadığı Birinin Fotoğraflarını İki Yıldır Birebir Taklit Eden Kadın
Kiracıları sevindirecek düzenleme!Kiracıları sevindirecek düzenleme!
Yaşlıya en az 1000 lira maaş verilecekYaşlıya en az 1000 lira maaş verilecek
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
doğalgaz soba fatura öğretmen

En Çok Okunan Haberler

1 ton 271 kilogram eroin ele geçirilmişti! TIR'ın sahibi vergi rekortmeni çıktı

1 ton 271 kilogram eroin ele geçirilmişti! TIR'ın sahibi vergi rekortmeni çıktı

Brezilya'da kanlı banka soygunu! Çok sayıda ölü var

Brezilya'da kanlı banka soygunu! Çok sayıda ölü var

TÜSİAD'dan korkutan uyarı: İflaslar başlarsa durum daha kötüye gider

TÜSİAD'dan korkutan uyarı: İflaslar başlarsa durum daha kötüye gider

Kiracıları sevindirecek düzenleme!

Kiracıları sevindirecek düzenleme!

Hangi otomobil markası kaç adet sattı?

Hangi otomobil markası kaç adet sattı?

Vatandaşlık kanununda değişiklik

Vatandaşlık kanununda değişiklik

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Gençlere müjde! Devlet 59 bin lira yardım edecek

Gençlere müjde! Devlet 59 bin lira yardım edecek

Zeytinyağı fiyatı dibe vurdu, fırsatçılara gün doğdu

Zeytinyağı fiyatı dibe vurdu, fırsatçılara gün doğdu

Motorin ve benzine yerli alternatif geliyor!

Motorin ve benzine yerli alternatif geliyor!

Özel sektörde çalışanlar dikkat! 2019 yılı zam beklentisi yüzde 22

Özel sektörde çalışanlar dikkat! 2019 yılı zam beklentisi yüzde 22

Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı! Oran yüzde 50'ye çıkarıldı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı! Oran yüzde 50'ye çıkarıldı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kiracıları sevindirecek düzenleme!

Kiracıları sevindirecek düzenleme!

Yaşlıya en az 1000 lira maaş verilecek

Yaşlıya en az 1000 lira maaş verilecek

TÜSİAD'dan korkutan uyarı: İflaslar başlarsa durum daha kötüye gider

Korkutan uyarı: İflaslar başlarsa durum daha kötüye gider

OPEC'ten petrol kararı

OPEC'ten petrol kararı

Türkiye'nin en büyük VDMK ihracına büyük talep

Türkiye ilk kez yaptı, 2,43 kat talep geldi

Paladyum, altının tahtını salladı

16 yıl sonra bir ilk! Altının tahtını salladı

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.