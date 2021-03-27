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Exen Coin nedir? İşte Exxen Coin yorumları

EKONOMİ HABERLERİ  | 27.03.2021 00:11 | Son Güncelleme

Son dönemlerde revaçta olan kripto para birimleri arasına katılan Exen coin sosyal medyanın gündemine geldi. Bitexen tarafından üretilen Exen coin gündemde en çok konuşulan konular arasında yer alıyor. Parasını kripto para alanında değerlendirmek isteyen vatandaşlar arama motorları üzerinden Exen Coin nedir? sorusuna yanıt arıyor. İşte, sosyal medyada yer alan Exen coin yorumları...

Exen Coin nedir? İşte Exxen Coin yorumları

Bitexen kullanıcılarına ücretsiz olarak dağıtılan Exen Coin Twitter'da en çok konuşulan başlıklardan biri oldu. Son dönemlerde en popüler yatırım aracı olan kripto paralar arasında hızlı yükselişi ile dikkat çeken Exen coin hakkında pek çok kullanıcı yorum yaptı. Diğer yandan vatandaşlar arama motorları üzerinden Exen Coin nedir? sorusuna yanıt arıyor. İşte, detaylar...

EXEN COİN NEDİR?

Exen Coin, Ethereum blok zinciri üzerinde ERC-20 token standardı ile sadece 15 milyon adet üretilen yeni bir kripto-paradır. Bitexen tarafından üretilen Exen Coin, Bitexen kullanıcılarına ücretsiz olarak dağıtıldığı ifade edilmektedir.

EXEN COİN YORUMLARI

"Exencoin exen pay 26 saatte 3 TL'den 6K vurdu. Bu nasıl bir şey 3TL'den 3 milyon adet arz topladı yarın eterum olur böyle devam ederse "

"İlk milli ve yerli coin hayırlı olsun #exencoin #bitcoin"

"#exencoin EXEN PAY yüzde 1000 üstü yaptı dün 1042 den açtı. 3TL'lik fiyatı bugün 6 bin TL oldu. Sabaha 15 bin olur aklımızı alıp gittin abi ne yapıyorsunuz bu kadar para imkansızın da imkansızı bu fiyatlardan alan bir dünya emir var. 3TL'den 1000 adet almadık 10 gün önce"

"Bende yerli ve milli yatırım olan #exencoin kullanıyorum bitexen den üye oldum hem güvenilir hem resmi"

"Türk kripto borsası olan #Bitexen’in coini #exencoin 1 saat içinde %775 yükselerek 1395 TL oldu."

"30 kuruştu ilk çıktığı zamanlarda millet daha yeni görüyor İstanbul Teknik Üniversitesi'nin yaptığı proje ve kripto para birimi yeni duyanlara saygılar"

"#exencoin yüzümüzü güldürdü #bitexen çok güvenilir bir uygulama. Bundan sonra bütün işlemlerimi burdan yapacağım"

"#exencoin #Bitexen arzı 15 milyon ile sınırlandırılmış, BTC gibi madencilik ile yaratılmayıp Bitexen Teknoloji tarafından ERC-20 teknolojisi ile yaratılmıştır. Her ay doğrudan ve kademeli olarak arz düşürümü yapılan bir coin çeşididir."

"#exencoin 30 kuruş olduğu biliyorum o zaman almamıştım nakit olmadı bir an 21-24 TL çıktı şu an 17 TL ...5 binlik alım olsa idi...şu an yaklaşık 300 bin nerdeyse"

"exencoin tüm zamanların en yüksek seviyesine yaklaştı güzel pump dalgası oluşturuldu düşüşler gelecek bir coine yüksekten girmeyin diye daha ne kadar bağıracağız acaba"

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