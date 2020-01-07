EY Türkiye, Birleşme ve Satın Alma İşlemleri 2019 Raporu'nu açıkladı

İSTANBUL (AA) - EY Kurumsal Finansman Bölümü Başkanı Özge Gürsoy Büyükavşar, “2020 yılı için yabancı yatırımcıların Türkiye’ye ilgisinin artarak devam etmesini, beklenen kamu kaynaklı işlemlerin ve ertelenmiş bazı özel sektör işlemlerinin gerçekleşmesine bağlı olarak 2019 yılına göre yüzde 40 artışla yaklaşık 8 milyar dolar tutarında işlem hacmi oluşmasını bekliyoruz.” dedi.

Büyükavşar, EY Kurumsal Finansman Bölümü’nün hazırladığı ve bu yıl 18’incisini yayımladığı Birleşme ve Satın Alma İşlemleri 2019 Raporu’nun tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, Türkiye’de geçen yıl 212 birleşme ve satın alma işleminin gerçekleştiğini belirterek, değeri açıklanmamış işlemlerle birlikte toplam hacmin yaklaşık 5 milyar ABD doları olduğunu tahmin ettiklerini bildirdi.

Türkiye’de işlem adedinde artış, işlem hacminde ise düşüş görüldüğünü ifade eden Büyükavşar, şunları kaydetti:

“Bunda en önemli faktör dünyada dengelerin biraz değişmesi... Türkiye’ye gelecek yabancı sermayenin hem kendi iç dengelerinden hem de bizim iç değerlerimizden dolayı gecikmiş olması... Bazı işlemlerde bir nevi ertelenme de söz konusu. 2019 işlem değeri açısından çok ümit verici bir yıl olmadı. 2020’nin daha ümit verici olmasını bekliyoruz. Faiz oranlarının düşmesiyle sermaye mutlaka bir yerden bir yere akacaktır. Türkiye’nin de doğru bir destinasyon olmasını diliyoruz.”