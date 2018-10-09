FİNANS

Eyfel kulesini geride bırakmıştı! İşte son durum

EKONOMİ HABERLERİ  | 09.10.2018 10:38 | Son Güncelleme

Eyfel kulesini geride bırakan İstanbul´un sembolü olması beklenen Çamlıca’daki radyo ve TV vericilerini tek bir vericide toplayacak olan dev kulenin restoran bölümü monte edildi. 365 metre yüksekliğindeki kulenin son hali havadan görüntülendi.

Eyfel kulesini geride bırakmıştı! İşte son durum

Eyfel kulesini geride bırakan İstanbul´un sembolü olması beklenen Çamlıca’daki radyo ve TV vericilerini tek bir vericide toplayacak olan dev kulenin restoran bölümü monte edildi. 365 metre yüksekliğindeki kulenin son hali havadan görüntülendi.

Büyük Çamlıca Tepesi'nde görüntü ve çevre kirliliğine sebep olan mevcut anten direkleri kaldırılarak sayısal yayına geçiş sürecini sağlamak amacıyla Küçük Çamlıca'da tek bir anten kulesi yapım çalışmaları hızla devam ediyor. Kulenin restoran ve seyir terası yapılacak yerleri monte edilirken, işçilerin 365 metrede çalışmaları hızla devam ediyor. Kulenin son hali İhlas Haber Ajansı (İHA) tarafından havadan görüntülendi. Görüntülerde 1 Mart 2016 tarihinde başlanan yapım sürecinde toplam 365 metre yüksekliğe sahip kulenin restoran ve seyir terası olacak kısmının monte edildiği görülüyor. Öte yandan işçilerin 365 metre yükseklikteki çalışmaları da hızla devam ediyor.

Eyfel kulesini geride bırakan İstanbul´un sembolü olması beklenen yeni kule tamamlandığında vatandaşların görebileceği ikinci seyir terası yüksekliği 153 metre (Deniz seviyesinden 371 metre) yüksekliğe çıkılabilecek.

camlica-kulesi6

PARTNERAkıllı olduğunu sanan insanlar!Akıllı olduğunu sanan insanlar!
Milyar dolarlık kazançlarıyla işte petrol zengini ülkelerMilyar dolarlık kazançlarıyla işte petrol zengini ülkeler
Dolar ne kadar? 9 Ekim dolar yorumlarıDolar ne kadar? 9 Ekim dolar yorumları
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
eyfel kulesi çamlıca kulesi radyo ve TV vericisi

En Çok Okunan Haberler

Dikkat: Meteoroloji duyurdu! Zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayın

Dikkat: Meteoroloji duyurdu! Zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayın

Hüsnü Mahalli: Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı olayında hedef Erdoğan

Hüsnü Mahalli: Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı olayında hedef Erdoğan

IMF'den 'Türkiye ekonomisi' kararı!

IMF'den 'Türkiye ekonomisi' kararı!

Çobanın keşfettiği maden, bölgenin kaderini değiştirdi

Çobanın keşfettiği maden, bölgenin kaderini değiştirdi

Türkiye'de asgari ücret artık Avrupa'nın en düşükleri arasında, ne kadar zam yapılmalı?

Türkiye'de asgari ücret artık Avrupa'nın en düşükleri arasında, ne kadar zam yapılmalı?

Dolar ne kadar? 9 Ekim dolar yorumları

Dolar ne kadar? 9 Ekim dolar yorumları

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Deneyimli çalışana 7 bin lira ek kazanç

Deneyimli çalışana 7 bin lira ek kazanç

Milyar dolarlık kazançlarıyla işte petrol zengini ülkeler

Milyar dolarlık kazançlarıyla işte petrol zengini ülkeler

Dolar ne kadar? 9 Ekim dolar yorumları

Dolar ne kadar? 9 Ekim dolar yorumları

IMF'den 'Türkiye ekonomisi' kararı!

IMF'den 'Türkiye ekonomisi' kararı!

Motorine zam!

Motorine zam!

Şirketlerin kredi yapılandırması nasıl olacak?

Şirketlerin kredi yapılandırması nasıl olacak?

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.