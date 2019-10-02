FİNANS

Eylül ayı ihracat rakamları açıklandı

EKONOMİ HABERLERİ  | 02.10.2019 12:00 | Son Güncelleme

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, eylül ayında ihracatın 15,2 milyar dolar; ithalatın ise 16,96 milyar dolar olarak gerçekleştiğini açıkladı. Pekcan, Eximbank'ın Türk Lirası kredi faizlerini bugün itibarıyla yüzde 9.61'e çektiğini de duyurdu.

Eylül ayı ihracat rakamları açıklandı

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Mersin’de eylül ayı ihracat rakamlarını açıkladı.

Pekcan, "Eylül ayında ihracatımız geçen sene eylül ayındaki güçlü performansın üzerine çıkarak 15 milyar 220 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. Yılın 9 ayındaki kümülatif ihracatımız geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 2,56 artışla 132 milyar 505 milyon dolar oldu. Eylül ayında ithalatımız, yüzde 0,15 artışla 16 milyar 961 milyon dolar olmuştur." dedi.

Pekcan, "Geçen sene 9 ayda 52,5 milyar dolar olan dış ticaret açığımızın yüzde 68,8 gibi ciddi bir düşüşle 16,4 milyar dolara gerilemesi önemli." diye konuştu.

EXİMBANK MÜJDESİ

Pekcan, "Bir müjdeyi paylaşmak istiyorum, Eximbank, TL kredi faizlerini bugün itibarıyla yüzde 9,61'e çekti." dedi.

KAYNAK:AA

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Anahtar Kelimeler:
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ithalat

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