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Eylül’de zam şampiyonu sarımsak oldu

EKONOMİ HABERLERİ  | 03.10.2019 10:32 | Son Güncelleme

Eylül ayında sarımsak, fiyatı en fazla artan ürün olurken, en fazla limonun fiyatı düştü.

Eylül’de zam şampiyonu sarımsak oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2019 Eylül dönemi tüketici fiyat endeksini açıkladı. Buna göre; sarımsak yüzde 42,58 ile fiyatı en fazla yükselen ürün oldu. İkinci sırada fiyatı yüzde 30,85 artan kabak olurken, üçüncü sırayı fiyatı yüzde 27,75 artan salatalık gördü.

Fiyatı en fazla artan ürünler sıralaması şöyle: "Taksi ücreti yüzde 19,71, patlıcan yüzde 18,84, erkek sweatshirt yüzde 17,02, yurt ücretleri yüzde 14,23, doğalgaz yüzde 13,92, sivri biber yüzde 13,82, okul servis ücreti yüzde 11,35, yangın, hırsızlık ve diğer afetler için sigorta yüzde 11,25, dolmuş ücreti yüzde 10,54, metro ücreti yüzde 9,46, çay yüzde 9,09, reçel yüzde 8,05, Antep fıstığı yüzde 7,07, erkek eşofmanı yüzde 6,86, yumurta yüzde 6,77, erkek ceketi yüzde 6,61 ve kreş ve gündüz bakım evleri yüzde 6,60".

EN FAZLA LİMONUN FİYATI DÜŞTÜ

Eylül döneminde limon yüzde 24,62 ile en fazla düşen ürün olurken, ikinci, sırada yüzde 20,29’luk düşüşle yurt içi bir hafta ve daha fazla süreli turlar yer aldı. Üçüncülüğü ise fiyatı yüzde 18,23 düşen kuru soğan yerleşti.

Eylül ayında fiyatı en fazla düşen ürünler sıralaması ise şöyle gerçekleşti: "Elma yüzde 15,29, taze balıklar yüzde 14,23, patates yüzde 12,22, domates yüzde 10,10, tavuk eti yüzde 10,05, kavun yüzde 4,57, elektrikli küçük ev aletleri (tost makinası) yüzde 4,51, şehirler arası otobüs ücreti yüzde 3,54, erkek tişörtü yüzde 2,74, fındık içi yüzde 2,65, üzüm yüzde 2,46, yurt dışı bir hafta ve daha fazla süreli turlar yüzde 2,08, nohut yüzde 1,77, badem içi yüzde 1,00, kuru fasulye yüzde 0,78, buğday unu yüzde 0,63 ve salça yüzde 0,57".

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Anahtar Kelimeler:
Türkiye İstatistik Kurumu sarımsak enflasyon zam

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