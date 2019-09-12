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EYT’lerde son durum: Cumhurbaşkanından EYT talimatı

EKONOMİ HABERLERİ  | 12.09.2019 11:54 | Son Güncelleme

EYT yani Emeklilikte Yaşa Takılanlar hergün durumları ile ilgili yeni bir son dakika gelişmesi olup olmadığını kontrol ediyorlar. Peki EYT’ler de son durum ne? Son olarak emeklilikte yaşa takılanları heyecanlandıracak bir gelişme yaşandı. İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan EYT adımı...

EYT’lerde son durum: Cumhurbaşkanından EYT talimatı

Emeklilikte Yaşa Takılanlar yani EYT’ler gündemi yakından takip ediyorlar ve bulabildikleri hemen her platformda seslerini duyurmaya çalışıyorlar. EYT’de son durum nedir, son dakika haberleri nelerdir merak edenler için heyecan verici bir gelişme yaşandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan EYT durumu ile ilgili olarak Sosyal Politikalar Kurulu Üyesi Prof. Dr. Vedat Bilgin'i görevlendirdi.

NTV yayınında konuşan Prof. Dr. Cem Kılıç, yeni bir formül üretilmesi konusunda harekete geçildiğini duyurdu.

Kılıç şunları söyledi: "Son dönemde bir gelişme oldu. Cumhurbaşkanımız Sosyal Politikalar Kurulu Üyesi Prof. Dr. Vedat Bilgin'i görevlendirdi. EYT'lerin düşüncelerini alacak, SGK ile görüşecek. Geçenlerde kendisiyle konuştum. Bu konuda bir formül üreteceğiz, üzerinde çalışıyoruz. Cumhurbaşkanımızın talimatı var. Somut bir adım atılmış oldu. Umarım karşılıklı görüşmelerle bu iş bir noktaya gelir, çözüme ulaşır. Bu mağduriyetin giderilmesi gerekiyor."

ÇALIŞMALAR UZUN SOLUKLU OLACAK

Bu konuda NTV'ye bilgi veren Prof. Dr Vedat Bilgin şunları söyledi: “Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) homojen bir grup değil. Bu konuda durumu çok farklı olan kimseler var. Çalışmalarımız uzun soluklu olacak, şu an işin çok başındayız henüz somut bir gelişme yok…”


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EYT emeklilikte yasa takılanlar

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