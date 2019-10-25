FİNANS

EYT’lerde son durum: Yasa çıkarsa kimler, ne zaman emekli olabilirler?

EKONOMİ HABERLERİ  | 25.10.2019 14:30 | Son Güncelleme

EYT yani Emeklilikte Yaşa Takılanlar hergün durumları ile ilgili yeni bir son dakika gelişmesi olup olmadığını kontrol ediyorlar. Peki EYT’ler de son durum ne?

EYT’lerde son durum: Yasa çıkarsa kimler, ne zaman emekli olabilirler?

Emeklilikte Yaşa Takılanlar yani EYT’ler gündemi yakından takip ediyorlar ve bulabildikleri hemen her platformda seslerini duyurmaya çalışıyorlar. EYT’de son durum nedir? Ve yasa çıkarsa kimler, ne zaman emekli olabilirler?

NACİ AĞBAL'DAN EYT BÜTÇESİ AÇIKLAMASI

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal, emeklilikte yaşa takılanlar için bütçeden kaynak ayrılıp ayrılmadığına dair bir soru üzerine ise "2020 yılı bütçesi yapılırken mevcut belirlenmiş Kalkınma Planı, Yeni Ekonomi Programı ve mevzuatta tanımlanmış görevler kapsamında giderler oluşturuldu. Dolayısıyla mevzuatta öngörülmeyen herhangi bir konuda bütçeden yeni bir kaynak öngörülmedi." dedi.

EYT ÇIKACAK MI?

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın kampta yaptığı sunumların ardından milletvekillerinden en çok gelen soru Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) ile ilgili oldu.

Albayrak, sorulara “EYT gündemimizde yok, böyle bir çalışma da yok” diye yanıt verdi.

EYT NEDİR?

Şu anki sisteme göre, primini dolduran bir emekli adayı, emeklilik yaşını beklemek zorunda. EYT sorunu 1999'da emeklilik yaşını yükselten 4447 sayılı kanun ile ortaya çıktı. 8 Eylül 1999 gününe kadar

işçiler emeklilik için iki şartı yerine getirmesi gerekiyordu: Kadınlar için 20, erkekler için 25 yıl sigortalılık süresi ve 5000 günlük prim ödeme gün sayısı.

Yapılan değişiklikle emeklilik yaşı kadınlarda 58, erkeklerde 60'a, prim gün sayısı ise 7000 güne yükseltildi. 8 Eylül 1999 gününden önce işe girenler için kadınlarda 40 ile 58 erkeklerde ise 44 ile 60 yaş arasında değişen kademeli geçiş süresi getirildi

NE ZAMAN EMEKLİ OLURLAR?

Bugün yasa çıksa dahi EYT’lilerin hemen emekli olması mümkün değil. EYT’lilerin emekliliğinin en az 10 yıllık süreye yayılacağı, emekli olacakların sayısının 750 bin ile 1 milyon kişi aralığına düşeceği belirtiliyor.

Sapı bile işe yarıyor! Öyle bir faydası var ki... Sapı bile işe yarıyor! Öyle bir faydası var ki...
2018'den bu yana en düşük seviyede2018'den bu yana en düşük seviyede
BDDK açıkladı: Taksit sayısı yükseltildiBDDK açıkladı: Taksit sayısı yükseltildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
emeklilikte yaşa takılan EYT

En Çok Okunan Haberler

Ankara'da dev operasyon! Çok sayıda yakalama kararı

Ankara'da dev operasyon! Çok sayıda yakalama kararı

Acun Ilıcalı'ya attığı mesaj ifşa olan Şeyma Subaşı olayın iç yüzünü anlattı

Acun Ilıcalı'ya attığı mesaj ifşa olan Şeyma Subaşı olayın iç yüzünü anlattı

Dolara karşı yeni hamle! Kambiyo vergisi 2 katına çıkıyor

Dolara karşı yeni hamle! Kambiyo vergisi 2 katına çıkıyor

Bakanlık indirim kararı aldı

Bakanlık indirim kararı aldı

EYT’lerde son durum: Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal'dan EYT açıklaması

EYT’lerde son durum: Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal'dan EYT açıklaması

TMSF'ye devredilmişti! İsmi değişti

TMSF'ye devredilmişti! İsmi değişti

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Göller Ekspresi 10 yıl aradan sonra yeninden raylarda

10 yıl aradan sonra yeninden raylarda

Tahvil faizi yüzde 13,19 seviyesine indi

2018'den bu yana en düşük seviyede

BDDK açıkladı! Altında taksit süresinin 4 aydan 8 aya çıkarıldı

BDDK açıkladı: Taksit sayısı yükseltildi

Yıllarca hizmet veren 'Paşabahçe vapuru' satışa çıkarıldı

Yıllarca hizmet verdi! Şimdi satılıyor

Boydak Holding'in yeni adı Erciyes Anadolu Holding oldu

TMSF'ye devredilmişti! İsmi değişti

"Faiz indirimi ticari kredi faizlerini de düşürecek"

'Faiz indirimi kredi faizlerini de düşürecek'

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.