EYT ne zaman çıkacak? 2021'de EYT çıkar mı? İşte son durum...

Emeklilikte yaşa takılan vatandaşlar güncel haberleri yakından takip ediyor. Gününü dolduran ancak yaşı itibari ile emekli maaşı alamayanlar meclisten çıkacak EYT kararını bekliyor. 2021 yılında EYT kararı çıkar mı? sorusu ise bu grupta yer alan vatandaşlar tarafından sıklıkla araştırılıyor. İşte, EYT son durum...

EYT SON DURUM 2021

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk EYT konusunda şu açıklamada bulundu:

"Emeklilik sisteminde temel üç kriter var; birincisi yaş, ikincisi prim ödeme gün sayısı, üçüncüsü sigortalılık süresi. Bunların hepsini tamamlayan kişi emekliliğe hak kazanıyor. Yani emeklilikte yaşa takılmıyor. Biz 2008'de büyük bir reform yaptık. SGK'nin mali dengesi yeniden herhangi bir popülist çizgiye gelinmediği sürece 2071'e kadar sürdürülebilir durumda.

Bakanlık olarak bizim elimizde 10 küsur analiz var. Her türlü kombinasyonu denedik. Fakat hiçbirisinin maliyeti sürdürülebilir bir maliyet değil. Bizim emeklilik için yaş şartını bekleyen 1998 öncesinde işe giren sigortalımızın ortalama yaşı 60 değil, 48.

Buradakiler 65 yaşını beklemeyecek, kademeli olarak emekli olacaklar zaten. Burada emeklilik yaşının 65 olduğu iddiası da doğru değil. Şu anda 65 yaş şartı kadın ve erkek sigortalılar için tam olarak 2048'de sağlanacak. Bugün ortalama emekli olma yaşımız 53."

