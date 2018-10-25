FİNANS

F-35 savaş uçağı hakkında flaş açıklama! Artık Eskişehir'de üretilecek

EKONOMİ HABERLERİ  | 25.10.2018 01:31 | Son Güncelleme

Eskişehir Sanayi Odası (ESO) üyesi Busel Makina Sanayi ve Ticaret Şirketi, stratejik ürün üretecek. KOSGEBin sağladığı stratejik ürün desteğinden yararlanan Busel makine, oluşturduğu makine parkurunda F-35 savaş uçakları için üretim yapacak.

F-35 savaş uçağı hakkında flaş açıklama! Artık Eskişehir'de üretilecek

Eskişehir'de, KOSGEBden yüzde 70 oranında alınan teşvik ile oluşturulan makina parkurunun açılışı, törenle gerçekleştirildi. Törene Ak Parti Milletvekili Harun Karacan, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörü (ESOGÜ) Prof.Dr.Kemal Şenocak, ESO Başkanı Celalettin Kesikbaş, ESO Meclis Başkanı Süha Özbay ile çok sayıda davetli katıldı.

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"TÜRKİYE'Yİ İYİ YERLERE GETİRMEYİ HEDEFLİYORUZ"

Parkurun açılış töreninde konuşan Busel Makina Genel Müdürü Selim Seler, "Sermayenin yüzde 70'ini KOSGEB sağladı, Alp Havacılık çok büyük destek verdi. Devletimize milletimize hayırlı uğurlu olsun. İnşallah güzel ürünler üreterek Türkiyeyi iyi yerlere getirmeyi hedefliyoruz" dedi.

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"HEP BERABER ÜRETECEĞİZ"

Alp Havacılık Genel Müdürü Şenay İdil ise iki firma arasında oluşan güvene vurgu yaparak, "Güvenin inşa ettiği bir iş ortaklığı oluştu. Biz onlara ne yapabileceğimizi onlar ne yapacaklarını gösterdiler. Üretenler olarak hep beraber kazanacağız, hep beraber üreteceğiz. Bu Alp Havacılıkın göstermiş olduğu bir örnek, önümüzdeki dönemde giderek arttığını göreceğiz. Beraber çalıştığımız insanların büyüdüğünü görmek istiyoruz biz büyüyen firmaları etrafımızda görmek istiyoruz. Birlikte yüz kişi olduk 2 bin 500, 25 bin kişi olduğunu görmek istiyoruz. Biz işe başladığımızda buranın yarısı kadardık bizden daha büyük olursunuz inşallah" diye konuştu. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
F-35 Eskişehir Sanayi Odası Busel Makina Sanayi ve Ticaret Şirketi KOSGEB savaş uçağı

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