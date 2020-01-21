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  4. Facebook 1000 kişiyi işe alacak

Facebook 1000 kişiyi işe alacak

EKONOMİ HABERLERİ  | 21.01.2020 15:11 | Son Güncelleme

Sosyal paylaşım platformunun İngiltere merkezinde istihdam edilecek kişiler, zararlı online içeriklerin tespitinde görev alacak

LONDRA (AA) – Sosyal paylaşım platformu Facebook, İngiltere’deki merkezinde 1000 kişiye istihdam sağlayacağını duyurdu.

Facebook’tan yapılan açıklamada bu yıl içerisinde İngiltere’de 1000 kişinin istihdam edileceği, çalışanların bir kısmının zararlı online içeriklerin tespit edilmesi alanında faaliyet göstereceği bildirildi.

Açıklamada planlama kapsamında yaklaşık 500 kişinin yazılım mühendisliği, ürün tasarımı ve veri bilimi gibi teknoloji ağırlıklı alanlarda istihdam edileceği belirtildi.

Şirketin bu planlama kapsamında İngiltere’de toplam çalışan sayısının 2020 sonunda 4 bine yükselmesi bekleniyor.

Açıklamada değerlendirmesine yer verilen Facebook Baş Operasyon Yöneticisi Sherly Sandberg, “Bu yüksek beceri gerektiren pozisyonların çoğu, zararlı içeriklerin daha hızlı bir şekilde tespit edilerek ortadan kaldırılmasını sağlayacak yapay zekanın geliştirilmesi konusunda yardımcı olacak." ifadesini kullandı.

Facebook, 2017 yılında Molla Russell isimli bir gencin intiharının ardından tüm platformlarında zararlı içeriklerin tespit edilerek kaldırılması için daha çok yatırım yapma kararı almıştı.

Facebook bu zamana kadar Instagram dahil toplam 2,8 milyon zararlı içeriği tespit ederek platformlarından kaldırdı.

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Anahtar Kelimeler:
facebook, içerik, Londra, online,

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