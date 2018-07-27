Facebook'un piyasa değerinden 122 milyar dolar silindi

New York borsasında dünü 217,50 dolardan kapatan Facebook hisseleri, bugün 174,78 dolara kadar gerileyerek yüzde 19,6 düşüş gösterdi.

Şirketin piyasa değeri de bu süre içinde 621 milyar dolardan 499 milyar dolara kadar gerileyerek 122 milyar dolar azalmış oldu.

Böylece, Facebook'un piyasa değerindeki kayıp ABD tarihinde halka açık bir şirketin bir günde gösterdiği en büyük düşüş olarak kayıtlara geçti.

Ayrıca, Facebook kurucusu ve Üst Yöneticisi (CEO) Mark Zuckerberg'in serveti bu süre içerisinde yaklaşık 16 milyar dolar azalarak 67 milyar dolara geriledi.

GELİR BEKLENTİLERİN ALTINDA

Facebook'un hisselerindeki sert düşüş, şirketin ikinci çeyrek bilançosunu açıklamasının ardından geldi.

Dün New York borsasının kapanmasının ardından açıklanan bilanço rakamlarına göre, Facebook bu yılın ikinci çeyreğinde 13,23 milyar dolar gelir elde etti. Piyasa beklentisi firmanın bu yılın nisan-haziran döneminde 13,24 milyar dolar gelir elde etmesi yönündeydi.

Ayrıca, Facebook bu yılın ikinci çeyreğinde reklam gelirlerinden 13,04 milyar dolar elde ederken, buna yönelik piyasa beklentisi ise 13,16 milyar dolardı.