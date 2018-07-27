FİNANS

Facebook'un piyasa değerinden 122 milyar dolar silindi

EKONOMİ HABERLERİ  | 27.07.2018 00:30 | Son Güncelleme

ABD'li sosyal paylaşım devi Facebook'un hisseleri bugün yüzde 20'ye yakın düşüş kaydederken, şirketin piyasa değerinden 122 milyar dolar silindi. Facebook'un değerindeki kayıp ABD tarihinde halka açık bir şirketin bir günde gösterdiği en büyük düşüş olarak kayıtlara geçti.

Facebook'un piyasa değerinden 122 milyar dolar silindi

New York borsasında dünü 217,50 dolardan kapatan Facebook hisseleri, bugün 174,78 dolara kadar gerileyerek yüzde 19,6 düşüş gösterdi.

Şirketin piyasa değeri de bu süre içinde 621 milyar dolardan 499 milyar dolara kadar gerileyerek 122 milyar dolar azalmış oldu.

Böylece, Facebook'un piyasa değerindeki kayıp ABD tarihinde halka açık bir şirketin bir günde gösterdiği en büyük düşüş olarak kayıtlara geçti.

Ayrıca, Facebook kurucusu ve Üst Yöneticisi (CEO) Mark Zuckerberg'in serveti bu süre içerisinde yaklaşık 16 milyar dolar azalarak 67 milyar dolara geriledi.

GELİR BEKLENTİLERİN ALTINDA

Facebook'un hisselerindeki sert düşüş, şirketin ikinci çeyrek bilançosunu açıklamasının ardından geldi.

Dün New York borsasının kapanmasının ardından açıklanan bilanço rakamlarına göre, Facebook bu yılın ikinci çeyreğinde 13,23 milyar dolar gelir elde etti. Piyasa beklentisi firmanın bu yılın nisan-haziran döneminde 13,24 milyar dolar gelir elde etmesi yönündeydi.

Ayrıca, Facebook bu yılın ikinci çeyreğinde reklam gelirlerinden 13,04 milyar dolar elde ederken, buna yönelik piyasa beklentisi ise 13,16 milyar dolardı.

Bilanço verilerine göre, Facebook'un günlük aktif kullanıcı sayısı Avrupa'da bu yılın ilk çeyreğinde 282 milyon iken, yılın ikinci çeyreğinde 279 milyona geriledi.

ABD ve Kanada'daki kullanıcı sayısı da söz konusu dönemde 185 milyonla sabit kalırken, bu bölgede kullanıcı sayısında artış görülmemesi yatırımcıları tedirgin etti.

VERİ SIZINTISI SKANDALI

Londra merkezli Cambridge Analytica adlı veri analiz firmasının 87 milyon Facebook kullanıcısının hesaplarından izinsiz topladığı kişisel verileri ABD ve İngiltere'de kritik siyasi seçimleri etkilemek için usulsüz olarak kullanmasına dikkati çeken analistler, veri sızıntısı skandalının Facebook'un reklam gelirleri ve kullanıcı sayısını olumsuz etkilediğini belirtti.

Uzmanlar, ABD'de Kasım 2016'da yapılan başkanlık seçimlerini etkilemek için Rusya merkezli şirketlerin Facebook üzerinden sahte haberler ve reklamlar kullanmasının da şirketin reklam gelirlerini ve kullanıcı sayısını olumsuz etkilediğini vurguladı.

Facebook'un bilançosunun açıklanmasının ardından Zuckerberg, dün hissedarlar ve yatırımcılarla yaptığı konferans bağlantısında, Avrupa'da internet kullanıcılarının kendi verileri üzerindeki kontrolünü artıran Avrupa Birliği Genel Veri Koruma Düzenlemesine (GDPR) işaret ederek, "GDPR bizim endüstrimiz için önemli bir andı. Avrupa'da aylık faaliyetlerde düşüş gördük." ifadelerini kullandı.

Zuckerberg, konferans bağlantısında, "Brezilya, Hindistan ve Avrupa Birliğinde gelecek 18 ay süresince yapılacak seçimler Facebook için gerçek sınavlar olacak." yorumunu yaptı.

(AA)

PARTNEROğlumuz büyüdü!Oğlumuz büyüdü!
Köprü ve otoyollar para bastı!Köprü ve otoyollar para bastı!
Avrupa Merkez Bankası faize dokunmadıAvrupa Merkez Bankası faize dokunmadı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
facebook Facebook hisseleri Mark Zuckerberg

En Çok Okunan Haberler

ABD Başkanı Trump Türkiye'yi tehdit etmek için çok özel bir saati seçti

ABD Başkanı Trump Türkiye'yi tehdit etmek için çok özel bir saati seçti

Trump'ın tehdidinden sonra ABD'den ilk adım

Trump'ın tehdidinden sonra ABD'den ilk adım

İkinci el araba alacaklara ekspertiz uyarısı

İkinci el araba alacaklara ekspertiz uyarısı

ABD'nin yaptırım tehdidinden sonra dolar ne kadar oldu?

ABD'nin yaptırım tehdidinden sonra dolar ne kadar oldu?

SGK açıkladı! Emeklilerin fark ücretleri bugün yatıyor

SGK açıkladı! Emeklilerin fark ücretleri bugün yatıyor

Yeni taksilere büyük ilgi! İşte fiyat tarifesi

Yeni taksilere büyük ilgi! İşte fiyat tarifesi

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Sağlık çalışanlarına müjde! Komisyondan geçti

Sağlık çalışanlarına müjde! Komisyondan geçti

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı! İşte doların ilk tepkisi

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı! İşte doların ilk tepkisi

Zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak? SGK'dan açıklama

Zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak? SGK'dan açıklama

Emeklilere müjde! SGK'dan toplu para

Emeklilere müjde! SGK'dan toplu para

Emekliye çifte zam hesapta

Emekliye çifte zam hesapta

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Köprü ve otoyollar para bastı!

Köprü ve otoyollar para bastı!

Avrupa Merkez Bankası faize dokunmadı

Avrupa Merkez Bankası faize dokunmadı

Doğada kendiliğinden yetişiyor! Avrupa'ya ihtiyaç edilecek

Doğada kendiliğinden yetişiyor! Avrupa'ya ihtiyaç edilecek

Türk ustaların yaptıklarına görenler inanamıyor

Türk ustaların yaptıklarına görenler inanamıyor

Yeni taksilere büyük ilgi! İşte fiyat tarifesi

Yeni taksilere büyük ilgi! İşte fiyat tarifesi

Yoksulluk sınırı 5 bin 600 lirayı aştı

Yoksulluk sınırı 5 bin 600 lirayı aştı

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.