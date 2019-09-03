Faiz indirim beklentileri kuvvetlendi

"Kurul'un, para politikası duruşuna ilişkin mesaj cümlesi ise, 'Enflasyondaki düşüşün hedeflenen patika ile uyumlu şekilde gerçekleşmesi için para politikasındaki temkinli duruşun sürdürülmesi gerekmektedir. Bu çerçevede, parasal sıkılığın düzeyi ana eğilime dair göstergeler dikkate alınarak enflasyondaki düşüşün sürekliliğini sağlayacak şekilde belirlenecektir.' olarak değiştirilmişti. Bu ise, önden yüklemeli olarak başlayan faiz indirim sürecinin 'makul' bir reel faizi hedefleyecek şekilde devam edeceğini ima etmekteydi.

Ağustos ayında yüzde 0,86 ile beklentilerin altında artış gösteren TÜFE sonrası, yıllık enflasyon yüzde 15,01'e geriledi. Böylece yıllık enflasyon son 15 ayın en düşük seviyesine gerilemiş oldu. Enflasyondaki düşüş sonrası gözler 12 Eylül’de gerçekleştirilecek olan TCMB faiz toplantısına çevrildi. Eylül ve Ekim'de baz etkisiyle enflasyonun tek haneli seviyelere gerileyebilecek olması TCMB'nin faiz indirimi konusunda elini kuvvetlendiriyor.

Bir diğer deyişle, banka gelecek enflasyon beklentileri ve enflasyonun ana eğilimini baz alıp buna Türkiye için makul olacak bir reel faiz ekleyerek hesaplayacağı patikaya uygun bir şekilde politika faizini belirlemeye devam edecektir. Ancak, TCMB Başkanı Murat Uysal reel faiz seviyesi için Enflasyon Raporu'nda bir paylaşımda bulunmamıştır. Türkiye'nin CDS priminin 420 civarı olması ve diğer gelişmekte olan ülkelerin politika reel faizleri dikkate alındığında TCMB'nin baz senaryosunda politika faizini yıl sonuna kadar yüzde 16 civarına yaklaştırma hesabı olduğu söylenebilir. Merkez Bankası faiz indirimlerine devam edecek."

Deniz Yatırım Stratejisti Orkun Gödek: Eylülde 225 baz puan faiz indirimi gelebilir

Deniz Yatırım Stratejisti Orkun Gödek de ağustos ayında enflasyon gelişmelerinin aşağı yönde sürprize işaret ettiğini söyledi.

TÜFE’nin aylık bazda aşağı yönlü sürpriz yapmasında 2018’in aynı dönemine kıyasla baz etkisi sürecinin başlamasının ve ulaştırma, gıda ve alkolsüz içecekler ile giyim ve ayakkabı kalemlerinin düşürücü etkilerinin önemli rol oynadığını belirten Gödek, 2018 Ağustos gelişmeleri dışarıda bırakıldığında 2003-2017 döneminde ortalama ağustos ayı TÜFE gelişiminin yüzde 0,21 artış şeklinde gerçekleştiğini, 2018 yılında 15 yıllık dönemden 2,09 puan yukarı yönde sapma gösterdiğini anımsattı.