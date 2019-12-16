Faiz indirimi altına olan talebi artırdı! ' 2020 yılı altın yılı'

Kuyumcular, Merkez Bankası’nın faiz indiriminin ardından altına olan talebin arttığını belirtirken, 2020 yılının altın yılı olacağını söyledi.

Önemli yatırım aracı olan altın, Merkez Bankası’nın yılın son ayında yaptığı 200 baz puanlık faiz indirimin ardından kısmi yükselişe geçti. Altın alım-satımında bilinen en büyük merkez olan Kapalıçarşı’daki kuyumcu esnafı faiz indirimin ardından altına olan talebin arttığını belirtirken, 2020 yılının altın yılı olacağını söyledi. Kapalıçarşı’daki kuyumcular artışın 2020 yılında da süreceğini tahmin ediyor. Çeyrek altın 455 TL civarında, yarım altın 910 TL civarında ve Cumhuriyet altını 1852 TL civarında işlem görüyor.

'MERKEZ BANKASI'NIN FAİZ İNDİRİMİYLE İNSANLARIN ALTINA OLAN TALEBİ ARTTIRDI

Konuyu değerlendiren Kuyumcu Ahmet Türkmen, ’’Merkez Bankası’nın faiz indirimiyle birlikte insanların altına olan talebi arttı. Vatandaşlar çeyrek, yarım, Ata altın, gram altın ve külçe altın şeklinde alımlarını sürdürüyorlar. Merkez Bankası’nın faiz kararı ardından altının fiyatları biraz daha yükseldi. Bununla birlikte global gelişmeler de altın fiyatlarını etkiliyor. 2020 yılına baktığımız zaman altında yükseliş trendinin devam edeceği yönünde bilgiler var. Şu anda çeyrek altın 455 TL civarında, yarım altın 910 TL civarında ve Cumhuriyet altını 1852 TL civarında işlem görüyor.