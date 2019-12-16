FİNANS

Faiz indirimi altına olan talebi artırdı! ' 2020 yılı altın yılı'

EKONOMİ HABERLERİ  | 16.12.2019 14:35 | Son Güncelleme

Kuyumcular, Merkez Bankası’nın faiz indiriminin ardından altına olan talebin arttığını belirtirken, 2020 yılının altın yılı olacağını söyledi. Önemli yatırım aracı olan altın, Merkez Bankası’nın yılın son ayında yaptığı 200 baz puanlık faiz indirimin ardından kısmi yükselişe geçti.

Kuyumcular, Merkez Bankası’nın faiz indiriminin ardından altına olan talebin arttığını belirtirken, 2020 yılının altın yılı olacağını söyledi.

Önemli yatırım aracı olan altın, Merkez Bankası’nın yılın son ayında yaptığı 200 baz puanlık faiz indirimin ardından kısmi yükselişe geçti. Altın alım-satımında bilinen en büyük merkez olan Kapalıçarşı’daki kuyumcu esnafı faiz indirimin ardından altına olan talebin arttığını belirtirken, 2020 yılının altın yılı olacağını söyledi. Kapalıçarşı’daki kuyumcular artışın 2020 yılında da süreceğini tahmin ediyor. Çeyrek altın 455 TL civarında, yarım altın 910 TL civarında ve Cumhuriyet altını 1852 TL civarında işlem görüyor.

'MERKEZ BANKASI'NIN FAİZ İNDİRİMİYLE İNSANLARIN ALTINA OLAN TALEBİ ARTTIRDI

Konuyu değerlendiren Kuyumcu Ahmet Türkmen, ’’Merkez Bankası’nın faiz indirimiyle birlikte insanların altına olan talebi arttı. Vatandaşlar çeyrek, yarım, Ata altın, gram altın ve külçe altın şeklinde alımlarını sürdürüyorlar. Merkez Bankası’nın faiz kararı ardından altının fiyatları biraz daha yükseldi. Bununla birlikte global gelişmeler de altın fiyatlarını etkiliyor. 2020 yılına baktığımız zaman altında yükseliş trendinin devam edeceği yönünde bilgiler var. Şu anda çeyrek altın 455 TL civarında, yarım altın 910 TL civarında ve Cumhuriyet altını 1852 TL civarında işlem görüyor.

'2020 YILI ALTIN YIL OLACAK'

Diğer kuyumcu esnafı Engin Naro, şöyle konuştu: ’’Altın fiyatlarında yükseliş olduğunda insanlar altına talep gösteriyor. Ne yazık ki altın düştüğü zaman altına talep düşüyor. Altının yükselişi dünyada da olan bir yükselmedir. Altının onsu yükselişte. Bu durum dünyanın gelininde yaşanan olaydır. Yatırım için her zaman dövize karşıyız ama altın yatırım için her zaman iyidir. Merkez Bankası faizleri düşünce ister istemez altına talep artıyor. 2020 yılı altın yılı olacak. Tüm vatandaşlara altın almalarını tavsiye ediyorum. Türkiye için de altın yılı olacak’’.

KAYNAK:İHA

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Anahtar Kelimeler:
merkez bankası Altın talep

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
gidiyimde 1 kilo alıyim bari napim
grafiklere bakınca son 2 yılda ,yıllık %33 artış göstermiş altın!!!buna karşılık herşeye bu oranlarda zam geldi,peki işçiye %35 zam yapıldı mı????yok öyleyse fakirleşiyoruz...
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