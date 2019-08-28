Faiz indiriminde müteahhit uyanıklığı

Kamu bankaları geçtiğimiz ay konut kredisi faizlerini yüzde 1’in altına çekti. Bu indirim sonrasında vatandaşlar yoğun talep göstererek kredi başvurusunda bulundu. Adana’da ise konut satışlarında talep imar düzenlemesi ile yoğunluk artışına gidilen ve son 4 yılda yaklaşık 30 bin konutun yapıldığı ve yoğun yapılaşmanın devam ettiği Sarıçam ilçesi oldu.

Ancak bazı uyanık müteahhitler ve emlakçılar düşen konut kredisi faizlerine rağmen, kredi oranları düşmeden önce Temmuz ayında 120 bin TL’ye sattıkları evi, konut kredisi faizi düştükten sonra Ağustos ayında yüzde 20 ile 30 arasında zam yaparak 150 bin TL’den başlayan fiyatlarla satmaya başladılar. Bu durumda ise vatandaşın hevesi kursağında kalırken, düşük faiz oranında da piyasaya etkisi kısıtlanmış oldu.

'EN İYİ CEVABI VERECEK YİNE VATANDAŞLAR'

AKAMDER Başkanı Mustafa Karslıoğlu, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, bu tarz uyanık müteahhitlerden ev alınmaması gerektiğini belirterek, “Hükümetimizin bu fırsatını kendi lehine çevirmeye çalışan uyanık müteahhitlerimiz var maalesef. Bunlara vatandaşlarımızın çok dikkat etmesi gerekiyor. Vatandaşın 120 bin liralık eve 150 bin lira diyen uyanık müteahhitlere dikkat etmesi gerekiyor. Bu devletimizin, lokomotif olan inşaat sektörünü canlandırmak ve hem de vatandaşlarımızın kolay ev sahibi olma girişimini kimse kötüye kullanmamalı. En iyi cevabı verecek yine vatandaşlarımız. Böyle fahiş fiyat artırımı yapanlardan vatandaşlar ev almasınlar. Önceki fiyatını çok iyi biliyor vatandaşımız. 0,99 faizden sonra yüzde 50 fiyat arttıranların yanına bile uğramasın vatandaşımız” diye konuştu.